„Úplně mě to nepotěšilo, ale na druhou stranu to není taková darda. To mi více vadí zdražování potravin. Navýšil jsem si směny na brigádě, abych vyšel s penězi,“ podotkl 24letý muž. A jelikož od 1. dubna dojde ke zdražení zlevněného jednorázového jízdného v liberecké MHD na dvojnásobek, má aspoň důvod k procvičování kondice. „Trochu jsem zlenivěl a začal všude jezdit autobusem či tramvají, do školy i na nákupy, a to žiju v centru. Beru to jako příležitost zase začít chodit pěšky,“ dodal.

Zrušení slev na jízdném kraj kompenzovat nebude. Nicméně aby cestujícím ulehčil, odložil původně plánované navýšení cen jízdného v tarifech IDOL, které měl od července v plánu.

Zdražovat se nebude. Cena jízdenek ve veřejné dopravě zůstane v kraji stejná

„Chceme vyjít cestujícím vstříc a zachovat pro ně i v těchto složitých časech, kdy životní náklady strmě stoupají, dostupnost hromadné veřejné dopravy. Zatím necháme jízdné ve výši, jaká je nyní. Vyčkáme zhruba do září a pak situaci zhodnotíme. Uvidíme, jak se to projeví na počtu cestujících i nákladech,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Zvyšovat se tak zatím nebude v Libereckém kraji jízdné v autobusech ani ve vlacích.

„Pokud se později rozhodneme k navýšení cen jízdného v tarifu IDOL, došlo by k němu až na konci roku v termínu, kdy dochází k úpravám a změnám jízdních řádů,“ dodal Sviták.

Odlivu cestujících se dopravci nebojí

Dopravci se výraznějšího odlivu cestujících z řad seniorů ani studentů neobávají. „Tento pohyb v cenách jízdného pro důchodce a studenty by podle našich analýz zásadní vliv na počet cestujících mít neměl. Slevy jsou využívány poměrně hojně, i po snížení slevy je pohyb veřejnou dopravou stále ekonomicky zajímavý,“ přiblížil Radovan Vrátný, mluvčí společnosti BusLine, která v kraji provozuje meziměstskou hromadnou dopravu.

Pokles cestujících neočekává ani společnost Umbrella Coach & Buses, která provozuje MHD v Jablonci nad Nisou. „Kategorie cestujících, kteří využívají tento druh slev, tedy žáci, studenti a důchodci, jsou stabilním segmentem v rámci linkové dopravy a jejich podíl na celkovém počtu cestujících je více než významný. Negativní ekonomický dopad na nás, jako dopravce, neočekáváme, dojde pouze ke změně poměru mezi vybranými tržbami z jízdného a kompenzacemi od ministerstva dopravy,“ sdělil ředitel společnosti Pavel Steiner.

Indonéský pašerák Greed dopaden! Podílel se na tom ochranář z liberecké zoo

Rozhodnutí nehradit ze státního rozpočtu tři čtvrtiny ceny jízdenky pro seniory, děti a studenty, ale pouze polovinu, obhajuje vládní koalice nutností šetřit. Také vládní politici považují 50procentní slevu za stále výraznou. „Potřebujeme krotit obrovský státní dluh, inflaci a snižovat provozní výdaje. Poloviční sleva jízdného znamená úsporu v rozpočtu. Je to odpovědná sleva, která šetří peníze, je sociálně citlivá a neodvádí cestující z dopravy,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Stát od září 2018, kdy byla sleva v době vládnutí koalice ANO a ČSSD zavedena, až doposud vyplatil na kompenzacích dopravcům přes 14 miliard korun.

Snížení slevy na jízdném pro seniory a mládež na 50 % má přinést roční úsporu zhruba 2 miliardy korun. Od 1. dubna budou senioři nad 65 let, děti a mládež od 6 do 18 let a studenti od 18 do 26 let platit 50 % běžného jízdného místo 25 %. Zadarmo se svezou děti do 6 let a průvodce držitele průkazky ZTP/P. Jízdné ve výši 25 % budou dál platit lidé s průkazkou ZTP a ZTP/P.