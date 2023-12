Velké stěhování má za sebou první vesnický orloj Martina Chaloupky. Po patnácti letech, kdy zdobil trafostanici v Kryštofově Údolí, našel nový domov v zrekonstruované hasičské zbrojnici v Žibřidicích, části obce Křižany.

Muzeum hraček a betlémů v Žibřididích se slavnostně otevře v sobotu 9. prosince. | Video: Jiří Louda

A hned naproti v místní hospodě vzniklo muzeum hraček a betlémů. Aktuálně probíhají poslední úpravy, orloj čeká v nejbližší době osazování figur. Den D nadejde v sobotu 9. prosince, kdy se uskuteční slavnostní znovuotevření.

„Kdysi byla tato náves středobodem místa spolu s farním areálem kostela svatého Šimona a Judy. Dnes má náves s přilehlým areálem potenciál být opět místem setkávání nejen místních,“ řekl Deníku zastupitel obce Křižany Miroslav Kodet, který se na samotném přesunu a přípravě podílel.

Podle něj orloj i muzeum přilákají do obce turisty nejen z regionu. „Navrácení společenského života do tohoto místa bylo pro nás obrovskou výzvou a je možná důležitějším úkolem než samotná záchrana historických budov, která ale musí následovat,“ dodal.

Od května do července probíhaly stavební úpravy v místnostech určených pro budoucí muzeum. Na konci září začala demontáž orloje v Kryštofově Údolí a příprava hasičské věže v Žibřidicích pro opětovnou instalaci. První vesnický orloj prošel obnovou a čištěním.

V hasičské zbrojnici vznikne i sklářský ateliér, kde budou návštěvníci moci sledovat skláře při práci a v případě zájmu si vyzkoušet toto řemeslo na vlastní kůži. Časem hasičskou věž zkrášlí i vitráže ze Slovenska. „Doufejme tedy, že letošní žibřidický advent bude symbolickým znovuzrozením a startem do života nás všech,“ předeslal zastupitel obce Jan Smolík, který vyjednal přesun orloje a muzea do správy Křižan.

K přestěhování přistoupila dcera tvůrce orloje Alice Chmelíková v okamžiku, kdy jí obec Kryštofovo Údolí neprodloužila smlouvu na provozování muzea betlémů. Do jednání tehdy vstoupil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta se snahou zachovat orloj v původním místě. Kraj měl připravené dokonce finance na odkup.

Dcera Martina Chaloupky se však rozhodla pro nový start. „Nedělám to pro peníze, ale pro hrdost. Abych mohla být dále hrdá na to, co táta vybudoval. Navíc původně měl chalupu kupovat v Žibřidicích,“ osvětlila své důvody.

Orloj i exponáty tak darovala právě Žibřidicím, díky čemuž zůstaly obě významné památky v regionu. „Mojí povinností je ctít odkaz tatínka a lidí, kteří se na orloji v minulosti podíleli. Všem těmto lidem bych ráda vzkázala, že jejich jména budou na orloji Martina Chaloupky zveřejněna,“ dodala původní majitelka, která se bude nadále podílet na provozu muzea hraček a betlémů. „Vnitřní prostory jsme obnovili, dům má své kouzlo. Plánujeme časem i školní exkurze,“ doplnil Miroslav Kodet.

Orloj je v současné době osazen 14 pohyblivými figurami. Figury jsou dílem libereckého řezbáře Václava Plechatého, mechanická část orloje je z dílny Františka a Petra Budákových z nedalekého Machnína, Jiří Otmar vyrobil pohybovou mechaniku a kovářské prvky na orloji vytvořil umělecký kovář Jan Nikendey.

Figury mají i své slavné patrony. Jiřina Bohdalová si vzala pod ochranná křídla krávu, Jiří Lábus selku, moderátorka ČT Marcela Augustová slepici. Dalšími patrony jsou například Martin Dejdar, Marek Eben, regionální politici a podnikatelé.

Sbírka pro nemocnou dívku

Součástí slavnostního znovuotevření bude i bohatý doprovodný program, vystoupí pěvecké sbory a dorazí Mikuláš s čerty a anděly. Nebude chybět ani soutěž masek dětí a večerní zábava v místním sále.

Vítr do plachet pro Eleonorku.Zdroj: ArchivVýtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na veřejnou sbírku Vítr do plachet pro Eleonorku. Holčička, která žije s rodiči v Křižanech, se narodila před dvěma lety v červnu a v dubnu následujícího roku jí lékaři diagnostikovali vzácné genetické onemocnění SMA nebo-li spinální muskulární atrofii. Ta postihuje část nervového systému, který je odpovědný za ovládání svalů důležitých pro pohyb dolních a horních končetin, hlavy, dýchacích svalů a polykání.

Přestože byla u Eleonorky nemoc odhalena relativně včas a ihned zahájena léčba, čeká ji spousta nákladných terapií. „Jsem moc vděčná, že nás místní takto podporují. Nabídka nás překvapila a potěšila, moc to pro nás znamená,“ svěřila se Deníku její maminka Nikola Trč Jakobi.

Přátelé rodiny se rozhodli ještě uvařit guláš, takže návštěvníci budou mít různé příležitosti, jak holčičku podpořit. „Peníze slouží na rehabilitační pobyty, které stojí hodně peněz a nikdo je nehradí. A také na kompenzační pomůcky, nyní řešíme nákup nového invalidního vozíčku,“ dodala.