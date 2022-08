V průběhu dne pak můžete vidět i rozličný doprovodný program v ulicích a především všichni míří na klasický lunapark na hasičskou louku.

Pokud jste nestihli páteční nebo sobotní program anebo zavítat do Hrádku, stihnete to ještě v neděli 28. srpna. Vystoupí například LolliPopz, Kapitán Demo nebo Tublatanka. To je program až do večerních hodin, celý jej najdete na www.hradek.eu.