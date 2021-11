Skupina Mig 21, která sama sebe nazývá „chlapeckou, taneční, pěveckou a striptérskou skupinou z Prahy 5-Smíchova“, vydala letos v září po sedmi letech nové studiové album Džus noci. Skupina vyrazila na Tour Podzim 2021 a jednou ze zastávek se stal i Liberec, kde vystoupila v pátek 12. listopadu v místním Domě kultury.

Mig 21 v Liberci. | Foto: Miroslav Macoun

Na něm se objevily skladby i singly, které vznikaly v průběhu posledních let a kapela je už hraje na svých koncertech, jako Svoboda není levná věc, Hurá, Hyjé!, Hej kámo, nebo Těsně vedle sebe, ale i úplné novinky. „Čtyři písně jsme měli hotové už před tím pandemickým časem, ale těch zbylých osm věcí vznikalo v atmosféře, kdy nešlo koncertovat, kdy jsme si nemohli být jisti, jestli se nám ten team kolem kapely nerozutíká někam za jistějším výdělkem, kdy se člověk probudil a věděl, že jediné, co ho drží nad vodou je, že má rozdělanou písničku a kdyby neměl, tak by se nejspíš uchlastal k smrti,” řek člen skupiny Jiří Macháček.