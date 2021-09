„Vytvořit dobrodružnou hru pro rodiny s dětmi pro mě představovalo výzvu. Hra je určena především rodinám i. Mým cílem však bylo vtáhnout do hry a celého příběhu i dospělé a připomenout jim své dětství, kdy například jezdili na tábory a běhali za indiciemi po lese. Doufám, že dobrovolné úkoly s různými šiframi a hádankami pobaví malé i velké. Návštěvníkům zoo, kteří se rozhodnou jít Mauglího cestu za pokladem, přeji hravou mysl a radost ze hry,“ řekla tvůrkyně hry a zároveň vedoucí marketingu Divadla F. X. Šaldy Michaela Pompová.

Princip hry Mauglího cesty za pokladem spočívá v nalezení osmi ukrytých indicií v zoo, ke kterým hráče navedou veršované nápovědy. Následně z nich musí správně poskládat heslo k pokladu. Ten, kdo správně vyluštěné heslo do 31. října vhodí spolu s kontaktními údaji do označené schránky v pavilonu tropů v Zoo Liberec, může vyhrát jeden z 50 balíčků s dárky.

„Jsme rádi, že se dobrodružná hra Mauglího cesta za pokladem odehrává právě v liberecké zoo, protože i my se snažíme život v tropické džungli návštěvníkům přibližovat prostřednictvím našich exotických zvířat. Dlouhodobě nás také doprovází moto Dobrodružství z poznán“, které mohou zažít právě i všichni účastníci této zábavné stezky, kterou divadlo v našich prostorách realizovalo,“ řekla mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová. Plánek s herním kuponem rozdávají všem dětským návštěvníkům, kteří si na pokladně zakoupí vstupenku do zoo.

Komu se při návštěvě zoologické zahrady podaří vyluštit Mauglího hádanky a odhalit pomocí schovaných indicií heslo k pokladu, má možnost vyhrát kromě řady věcných cen i vstupenky do zoologické zahrady nebo poukaz na představení v libereckém divadle. Hra je určená všem milovníkům dobrodružství, především však rodinám s dětmi, stejně jako samotné divadelní představení.

