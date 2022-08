Návštěvníci se mohou těšit na skotskou a irskou hudbu, historické ukázky či tradiční těžkoatletické sportovní aktivity, jako je například hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem. Na své si přijdou i děti.

Den před konáním Skotských her proběhne pravidelný turnaj v golfu, jeho mužští účastníci ho odehrají v tradičním skotském kiltu. Celou sobotu si pak budou návštěvníci Skotských her Sychrov moci pod vedením zkušených hráčů vyzkoušet odpal, nechat se zasvětit do pravidel této hry, případně si zasoutěžit o ceny za nejpřesnější odpal na 50 metrů.

Nesmí chybět ani whiskey slavnosti a možnost ochutnat několik desítek až stovek druhů skotské whisky. Řízené ochutnávky proběhnou v zámecké galerii. Během dne také budou moci návštěvníci obdivovat krásu starých britských autoveteránů, neboť v areálu zámecké zahrady proběhne už 16. tradiční setkání majitelů britských autoveteránů. Novinkou letošního ročníku je mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků.