24. ročník Skotských her na Sychrově. | Video: Miloslava Kroužková

/FOTO, VIDEO/ Zámek Sychrov se proměnil předposlední srpnovou sobotu v ostrůvek nefalšované skotské kultury. V pořadí už 24. ročník Skotských her přinesl závan tradice a atmosféry této drsné země s tajemnou historií a divokou přírodou. Nejstarší a největší festival skotské kultury v České republice opět přilákal stovky návštěvníků, kteří se seznámili s více i méně známými symboly Skotska.

Dudy, kilt, tartan či whisky patří k neodmyslitelným znakům skotské kultury. A k tomu i skotská a irská hudba, ukázky tradičních tanců si oblíbené těžkoatletické soutěže. V zámeckém parku vyrostly keltská vesnička a skotský tábor s ukázkami denního života a řemesel včetně tábora jednotek RAF s historickým letounem Spitfire.

Lidé si mohli vyzkoušet tradiční sportovní aktivity jako hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem, a poměřit tak síly s českými i zahraničními závodníky. „Návštěvníci nepřišli o žádný symbol skotské kultury. Stejně jako dudy patří ke Skotsku i whisky, a proto i letos byl součástí programu velice oblíbené whisky slavnosti. A samozřejmě nemohla chybět výstavu britských auto veteránů,“ řekl zakladatel a hlavní organizátor akce Václav Rout.

Pořadatelé skotských her nezapomněli ani na nejmladší návštěvníky, kteří si užili vlastní program. Na vlastní kůži si vyzkoušeli tradiční skotské těžkoatletické soutěže a další dovednostní soutěže. Den před konáním Skotských her se uskutečnil pravidelný turnaj ve sportu, který Skotsko dalo světu, a to v golfu.

„Zajímavostí je, že hráči mužského pohlaví musí celý turnaj odehrát v tradičním skotském kiltu. Celou sobotu si pak návštěvníci Skotských her mohli pod vedením zkušených hráčů vyzkoušet odpal, nechat se zasvětit do pravidel této hry, případně si zasoutěžit o ceny za nejpřesnější odpal na 50 metrů,“ podotkl Rout.

Součástí programu byl i 14. ročník whisky slavností, který nabídl nejen základní řady jednotlivých distributorů, ale i whisky ze zrušených palíren či whisky starších ročníků. Milovníci tohoto alkoholického nápoje měli příležitost absolvovat řízenou degustaci. Ti, kteří se spíše věnují pohybovým aktivitám, uspokojila možnost výuka skotských tanců pod vedením zkušených tanečníků ze skupin Caledonian Club a Jizerský bodlák.

„V areálu zámecké zahrady se uskutečnil 18. tradiční setkání majitelů britských auto veteránů, kteří v minulých letech přijeli ukázat takové lahůdky, jako jsou veteráni značek Rolls-Royce, Jaguar či Lagonda,“ dodal Rout s tím, že pozornost vzbuzovala i mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků – The Silver Reed Competition.