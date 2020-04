Koronavirus ovlivnil i studentský život. Původní volno se sice změnilo v on-line výuku, přesto se studenti rozhodli pomoci tam, kde to je potřeba. Zapojili se i učitelé, a mnohé školy v Libereckém kraji se tak proměnily v šicí dílny a výrobny štítů.

Pedagogové oboru produktový design sklářské školy v Železném Brodě dezinfikují komponenty obličejových štítů ještě před jejich distribucí do zdravotnických zařízení. | Foto: Martin Hlubuček

Středoškoláci našli uplatnění v sociálních službách. Studentky z oboru sociální činnost a pečovatelské služby Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu pomáhají v domovech pro seniory s péčí o tamější obyvatele. Dospělí žáci ze 3. a 4. ročníků oboru sociální činnost Střední zdravotnické školy v Turnově zase našli uplatnění v krajských sociálních zařízení. „Jsou velmi pracovití, odvážní a mám z nich velkou radost. Mám i pozitivní zpětnou vazbu ze zařízení, kde pracují. Obor zdravotnický asistent se už také začíná zapojovat do práce, zatím to jsou děvčata na Jičínsku,“ netajila hrdost na studenty ředitelka školy Lenka Nováková. Jako dobrovolníci se do zdravotnických zařízení přihlásili i studenti z liberecké Střední zdravotnické školy.