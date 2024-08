“Je potřeba o tom přemýšlet a my jsme zjistili, že kolikrát jsou kuchařky v každodenním pracovním provozu zahlcené a nemají čas něco zkoušet a vymýšlet něco nového, protože musí v první řadě řešit svoje strávníky, to znamená udělat ty stovky, někdy i tisíc porcí. Proto jsme vývoj receptů začali dělat my,” popsal jeden z autorů receptového sešitu Lukáš Uher z firmy Bonduelle, která se podílí na projektu Jídelny.cz .

“Je to vždycky udělané jinak. Jdeme s dobou, hodně ochucujeme bylinkami a jídla jsou víc čerstvá. Není to takové to těžké, vařené. Když čočka, tak spíš udělaná jako salát než čočka zahuštěná jíškou. Ve směs používáme ale stejné suroviny, je to pořád stejné vaření, pořád česká kuchyně, jenom trochu jinak udělaná,” popsal Uher. A dodal, že se snaží s dětmi pracovat i mimo jídelnu, některé školy podle něj přidávají užitečné informace i do výuky. “Děti se třeba učí poznávat zeleninu, kterou pak raději snědí. Děláme i francouzské dny a propojujeme to s pohádkou Ratatouille,” odkázal kuchař na jeden z moderních receptů.

Zájem o kurz pro kuchařky ze školních jídelen byl velký

Zájem o kurz byl velký, konal se pro dvě skupiny po 24 účastnících a zájem byl vyšší než kapacita. Do Turnova se sjeli účastníci z celého Libereckého kraje, a to jak z mateřských a základních škol, tak i ze středních. Kurz byl pro účastníky zdarma, konal se už počtvrté a jeho tradice začala v roce 2015.

Liberecký kraj podporuje školní stravování nejen pořádáním kurzu, ale i opětovným zapojením do výzvy Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Díky tomuto projektu bylo umožněno ve školním roce 2023/2024 bezplatné stravování zhruba 200 dětem ze 48 zapojených škol a školských zařízení. Liberecký kraj v dotačním programu na podporu školního stravování pro školní rok 2023/2024 přijal žádosti o dotaci v celkové výši více než 3,2 milionu korun.

