Školky totiž mohou tvořit skupiny po maximálně 15 dětech. Přednost tak budou mít předškoláci a jejich sourozenci. Zřizovatel mateřských škol, město Liberec, se dohodl s řediteli a ředitelkami, že školky zkrátí letní dovolenou z šesti na čtyři týdny.

„Stanovili jsme pondělí 18. května jako nejzazší datum, kdy budou mateřské školy schopny po organizační i personální stránce otevřít. Už teď je přitom zřejmé, že prakticky každá mateřská škola bude mít svůj vlastní režim i provozní dobu,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství Ivan Langr a dodal, že velkou roli v tom budou hrát pokyny ministerstva školství, které budou muset ředitelky plnit, stejně jako počty zaměstnanců, kteří nakonec nastoupí.

„Řada školek nám totiž hlásí, že část jejich pedagogického i nepedagogického personálu v seniorském věku kvůli zvýšenému riziku zůstane doma. Tomu rozumím a respektuji to,“ uvedl Langr.

Právě konkrétní epidemiologické a hygienické pokyny, které by mělo ministerstvo vydat tento týden, by měly stanovit základní rámec provozu mateřských škol. To znamená, kolik může být dětí ve skupinách, jaký režim bude na setkávacích místech, jakou jsou šatny i jídelny, nebo jak intenzivní budou hygienická opatření.

„Předpokládáme, že ve školkách budeme provádět tzv. ranní zdravotní filtr, abychom vyloučili převzetí dětí s příznaky respiračního onemocnění. Je také možné, že skupiny ve třídách budou muset být početně omezené. V takovém případě mateřským školám doporučíme, aby přednostně daly prostor předškolákům, jichž v Liberci momentálně máme 840. Umisťování dalších věkových skupin už bude více na ředitelích,“ popsal náměstek.

Město už v polovině dubna začalo mateřské a základní školy zásobovat nezbytnými ochrannými a dezinfekčními prostředky a bude v tom pokračovat i dál. „Každá z našich 53 škol už má naskladněno dostatečné množství roušek a filtrů, aby vystačily do konce školního roku. Zavezli jsme je i 25 litry dezinfekce, máme připravenou i další. Mateřským školám chceme poskytnout i bezkontaktní teploměry a štíty na ranní filtr, rovněž rozprašovače na dezinfekci,“ vyjmenoval Langr.

Netradiční bude i letošní prázdninový režim, který by měl být v mateřinkách o něco kratší než v minulých letech. „Místo šesti týdnů bude v létě zavřeno jen čtyři týdny. Je to kompromis, ke kterému jsme došli po dohodě s městem. Původně totiž chtěli, abychom otevřeli už 11. května, jenže v té době budou probíhat zápisy do mateřských škol, a tak jsme otevření odložili o týden,“ vysvětlila ředitelka školky V zahradě Vlasta Tesařová.

Zároveň potvrdila, že je schopná provoz ke stanovenému datu zahájit. „Při zachování všech pravidel, která určil Liberecký kraj, budeme schopni otevřít dvě skupiny po 15 dětech. V tuto chvíli máme jediné kritérium při přijímání dětí do školky, a to je věk. Přednost dostanou ti nejstarší a jejich sourozenci,“ dodala Tesařová.

Podobný postup zvolila i MŠ Srdíčko na Rybníčku, která rozeslala všem rodičům dopis a zjišťovala, jaký bude o znovuotevření zájem. „Přišel nám dopis, jestli máme zájem dítě do školky umístit s tím, že přednost dají věkově nejstarším dětem, protože režimová opatření vyžadují velkou míru spolupráce dětí. Já mám velký zájem, ale mému synovi je 3,5 roku, tak nevím, jestli na nás zbude místo. Přitom by mi to dost pomohlo, protože bych potřebovala pracovat. Takhle platím školku a ještě si musím platit hlídání, abych měla čas na práci,“ řekla Miroslava Focke.

Podle ředitelky Tesařové jsou rodiče ve dvou opačných skupinách. „Jedni už by děti do školky rádi dali a ti druzí se vyjadřují ve smyslu, že si je raději do konce školního roku nechají doma, aby je ochránili,“ popsala.

I když děti do sedmi let nemusí nosit roušku ve školkách a dětských skupinách, náročná hygienická opatření se jim nevyhnou. „Děti si budeme ráno přebírat v ochranných štítech a bez rodičů. Ti navíc musí odevzdat čestné prohlášení, že se nesetkali s infikovanou osobou,“ přiblížila Tesařová a dodala, že režim bude náročný i pro zaměstnance. „Učitelky nemohou být šest hodin v roušce, tak jsme stanovili pauzy po dvou hodinách. Vydezinfikovali jsme celou školku. Budeme instalovat rozprašovače dezinfekce v budově. Další opatření se dotknou třeba kuchyně a výdeje jídel,“ vypočítala ředitelka MŠ V zahradě změny, které se dotknou jejího provozu.

Statutární město Liberec zřizuje 31 mateřských škol, které aktuálně navštěvuje zhruba 2 800 dětí.