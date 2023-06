Zastupitelstvo už rozjelo vlastní šetření událostí v tamní mateřice a spojilo se jak s rodiči, tak s učitelkami. „Ty se vyjádřily, že nejde jednoznačně uvést konkrétní závažné příklady, avšak zároveň sdělily, že ve školce dochází k neporozumění, předávání různých informací, které způsobují nedorozumění. Jednoznačně cítí, že je část zaměstnanců protěžována a část naopak. Drobné chyby jsou někdy považovány za maličkosti a jindy je z nich zásadní problém,“ sdělil starosta obce Roman Slezák s tím, že část učitelek je sama za sebe spokojená a problémy nemá, ale vnímá nepříznivé klima v mateřské škole.

Zastupitelé se zabývali i otázkou hromadné výpovědi a podle jejich zjištění ji podaly k 31. srpnu čtyři pracovnice a nikoliv pět. Ta pátá ukončila pracovní poměr dohodou na vlastní žádost k 30. červnu. Jedna z učitelek má navíc pracovní smlouvu na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou, druhá má smlouvu na dobu určitou, která končí poslední srpnový den. „Vzhledem k celkové situaci ukončí současná zástupkyně pro předškolní výchovu Monika Strnádková pracovní smlouvu dohodou k 31. srpnu a dočerpá v letních měsících dovolenou. Případné vzetí zpět čtyř podaných výpovědí je v kompetenci jejich zaměstnavatele, tedy ředitelky ZŠ a MŠ Mníšek Věry Rosenbergové,“ dodal Slezák.

Podle místních se podobné problémy ve školce opakovaly. V minulosti zde proběhly kontroly ze strany České školní inspekce, Libereckého kraje či Inspekce práce, které ale neshledaly žádná vážná pochybení. „Jsem ráda, že to tak dopadlo. Sama jsem zde na vlastní kůži zažila šikanu a zhroutila se kvůli tomu,“ reagovala na celou situaci bývalá zaměstnankyně Mateřské školy Mníšek.

„Cíl v podobě odchodu dosavadní vedoucí školky je splněn, ale nemáme pocit zadostiučinění za to, čím si musely některé učitelky projít. Myslíme si, že by mělo nést větší část zodpovědnosti i vedení školy,“ svěřila se jedna z matek, jejíž dítě do školky chodí.

Iniciativu podpořila například i Jana Šťastná z Oldřichova v Hájích. „Věřím, že se zaměstnancům školky dostane důstojného zacházení a vedení, které zajistí harmonické klima, prostor pro seberealizaci a klidné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance školky. Za tři roky, kdy situaci ve školce sleduji, tomu tak ještě nebylo,“ podotkla.

Nyní je vypsáno výběrové řízení na vedoucí školky, které je otevřené do konce června. Nový zástupce ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělávání by měl nastoupit od 1. srpna.