Školní rok ve frýdlantských základních školách začne na doporučení krajské hygieny o týden později, ve škole se objevil zaměstnanec s pozitivním testem na COVID-19. Starosta Frýdlantu Dan Ramzer se tak s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Petrem Kozlovským rozhodli preventivně uzavřít všechny pracoviště základní školy ve Frýdlantu.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Archiv

Hlavním důvodem opatření je podle nich to, že se do kontaktu s učitelem, který má pozitivní test na nový typ koronaviru, dostalo hodně pracovníků základní školy. Nakažený učitel nemá trvalé bydliště na území města Frýdlant. „Šlo o velkou poradu před zahájením nového školního roku, která trvala asi tři hodiny v uzavřených prostorách. Došlo tam k velkému množství kontaktů, a proto byli lidi posláni do 14denní karantény,“ upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) v Liberci Zuzana Balášová.