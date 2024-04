Podle autorky otevřeného dopisu Anny Chlum Pjatákové došlo ke znatelné změny atmosféry. „Celkově se zlepšila nálada všech včetně paních učitelek. Pro ně bylo navíc důležité, že konečně nahlas a veřejně mohly říci, jak to ve skutečnosti bylo s údajnou spokojeností a podporou,“ řekla Pjatáková s tím, že výměna „stráží“ byla ku prospěchu věci. Rozhodně nelituje toho, že petici iniciovala. „Musím se ale přiznat, že dny před zasedáním zastupitelstva jsem byla hodně nervózní a říkala si, zda jsem si neukousla příliš velké sousto,“ podotkla. „Chvílemi si říkám, že se povedla neuvěřitelná věc,“ dodala.

K uklidnění situace došlo i podle starosty Mníšku Romana Slezáka, který je s Petrou Sadílkovou v kontaktu a celkově atmosféru ve školce sleduje. Přiznal, že je s novou zástupkyní spokojený. „Změnu samozřejmě hodnotím kladně, současná ředitelka mateřské školy je zkušená a v minulosti už ke spokojenosti všech pracovala,“ sdělil Slezák.

Jediné, co vnímá Anna Chlum Pjatáková jako nedořešené, je otázka otevřené omluvy bývalým zaměstnankyním školky. „Z morálního hlediska to vnímám tak, že to nebylo dotaženo do konce,“ zamyslela se. Mníšecký starosta neviděl k omluvám důvod. „Osobní invektiva byla v té vypjaté době oboustranná, tudíž zřejmě nebyl k omluvám důvod,“ zdůraznil.

Jednou z obětí chování bývalé zástupkyně ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělávání se stala Darina Skřivánková, která patřila k nepedagogickému personálu. Dva roky snášela jednání své nadřízené, dokud se psychicky nezhroutila. Skončila v pracovní neschopnosti, nyní dojíždí za prací do Liberce. „Změnu vnímám jako dobrý počin, Petra Sadílková je podle mě dobrý člověk. a jsem ráda, že pravda vyšla nakonec najevo,“ svěřila se Skřivánková s tím, že případnou omluvu ani neočekávala a nevnímala by ji jako upřímnou.

Podle některých místních ale na mníšecké základní škole přetrvávají problémy, nad kterými má ředitelka Věra Rosenbergová přivírat oči. To zřizovatel školy odmítá. „ V organizaci, která má 52 zaměstnanců a celkem asi 375 dětí se vždy nějaké problémy řeší, ale nic zásadního, spíše běžné provozní záležitosti. Paní ředitelky si vážím a jsem přesvědčen, že je na svém místě,“ dodal Roman Slezák.