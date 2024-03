Obec Kunratice měla základní školu od nepaměti, o čemž svědčí několik záznamů v obecní kronice. Současná školní budova byla postavena v letech 1872 až 1873 a vysvěcení se dočkala 28. září 1873. V loňském roce v obci oslavili 150. výročí jejího vzniku. „Předválečná doba však byla jiná než ta dnešní, zejména co se složení a počtu obyvatel týče. Po válce zde byla zahájena výuka, která pokračovala do současnosti,“ řekl Deníku kunratický starosta Milan Götz.

Kvůli odchodu několika dětí škola nesplnila minimální limit počtu žáků pro dvě třídy, proto se aktuálně učí jen v jedné. O další budoucnosti školy rozhodne zápis do 1. třídy, který proběhne v úterý 16. dubna. Přesto podle ředitele MŠ a ZŠ Kunratice Davida Kolačného není zápis jistota, že se podaří hranici pro otevření alespoň jedné třídy v dalším školním roce naplnit. „Museli bychom do první třídy přijmout minimálně pět nových žáčků. V tuto chvíli je přihlášen pouze jeden, ale to se může změnit,“ informoval Kolačný, který školu vede od 1. března a zároveň řídí i ZŠ a MŠ Dětřichov.

V okamžiku, kdy klesne počet žáků pod minimum, hrozí, že stát nepřispěje škole ani korunu. „Stačí, když se odstěhuje jedna rodina se dvěma dětmi a už nemáte zákonný limit,“ doplnil. Pokud se třída neotevře, bude rodičům nabídnuta možnost přehlásit děti právě do Dětřichova, kde funguje pět tříd, do kterých chodí průměrně sedmnáct dětí.

Podle Götze je za aktuální situací souběh několika věcí. Ať už se jedná o sousední obce a města, jejichž větším školám nemůže kunratická malotřídka konkurovat, tak i stěhování obyvatel. „Odejde-li početnější rodina s dětmi za jiným bydlením či za prací, je to znát. V naší obci žije 350 obyvatel a není zde takový počet dětí, abychom si vystačili z vlastních občánků,“ osvětlil starosta s tím, že naopak o mateřskou školu je velký zájem. Ta totiž přijímá i dvouleté děti, čehož využívají také přespolní rodiče. „Když je však jejich ratolest předškolákem, rozhodnou se své dítě umístit do jiné školy. Důvody pro jejich rozhodnutí jsou různé a nám nezbývá, než je respektovat,“ dodal.

Jak starosta, tak i ředitel vidí velkou výhodu školy v malém, téměř rodinném kolektivu. Přesto se Kolačný setkal s argumenty rodičů, že nechtějí své ratolesti stresovat přestupem na jinou školu po ukončení prvního stupně. „Přitom z Dětřichova máme letitou pozitivní zkušenost. Děti, které odchází, přestoupí ve skupině a jsou s kamarády umístěny do stejné třídy. A najdou si i nové kamarády. Vždy se domlouváme s ředitelem frýdlantské základní školy, aby noví žáci zůstali u sebe,“ zdůraznil s tím, že některé argumenty se týkaly i údajné nekvalifikovanosti učitelky, roli mohly sehrát i „venkovské drby“.

V případě, že by se nepodařilo třídu v Kunraticích naplnit, škola by se minimálně na rok zavřela. „Mateřská škola bude fungovat beze změn i nadále,“ dodal Milan Götz.