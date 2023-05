Autoři dopisu dále poukazují na to, že důvěra u naprosté většiny zaměstnanců vůči novému vedení školy byla nenávratně narušena a jako jediné možné řešení v této situaci vidí odstoupení Štěpánky Fabiánové z pozice ředitelky. „Vzájemné vztahy jsou po tomto nemorálním a křivém jednání nastálo poškozené bez možnosti šance na jejich zlepšení. Pedagogický sbor v takovém prostředí nechce pracovat a je ke zvážení ředitelky, zda chce nadále vést kolektiv zaměstnanců, kteří s jejím amorálním jednáním nesouhlasí,“ shodli se učitelé. Kvůli nastalé situaci došlo ke svolání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou.

Dostala výpověď. V Hodkovicích podpořili oblíbenou učitelku nejen žáci

Odvolaná Ivana Drozdová spojila s místní školou třináct let svého profesního života. Působila zde jako učitelka matematiky a od roku 2017 vykonávala funkci zástupce ředitele. To se změnilo s příchodem nové ředitelky Štěpánky Fabiánové, která do školy nastoupila letos na začátku února, a zástupkyni odvolala. „Vůbec nezpochybňuji, že má ředitelka možnost vybrat si svého nejbližšího spolupracovníka. Rozporuji nemorální způsob, jakým to provedla,“ zdůraznila Drozdová s tím, že od začátku byl problém mezi oběma ženami v komunikaci.

Zatímco tedy odvolání z pozice zástupkyně ředitelky Drozdová podepsala, se změnou dalšího pracovního zařazení, a to na pozici učitele s týdenní pracovní dobou 10,9 hodin, nesouhlasila. Po odmítnutí jí byla předána výpověď. Podle Fabiánové byla ale nabídka sníženého úvazku jediným možným řešením v současné době. „Nastalá situace není snadná pro nikoho. Ani já z vývoje událostí nemám radost, ale za svým rozhodnutím si stojím,“ zdůraznila ředitelka. V tomto kroku ji podpořilo město Hodkovice nad Mohelkou jako zřizovatel základní školy. O rozhodnutí bylo informováno a respektuje učiněné kroky.

Žáci a jejich rodiče se postavili na stranu oblíbené učitelky a na její podporu uspořádali 2. května demonstraci. Místostarostka se zároveň sešla se zástupci žáků a veřejnosti a hledali společné řešené. „Byli bychom rádi, aby emočně napjatá situace neměla negativní vliv na docházku dětí do školy či plnění jejich povinností. Naším cílem je najít efektivní řešení a zajistit fungující školu pro naše děti,“ dodala Řezáčová.