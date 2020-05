Možnost pořádat Světový pohár byla podmíněna vybudováním sítí proti větru a ledovou nájezdovou stopou pro skokany. Na úpravu areálu mělo přispět město i kraj, každý částkou 7,5 milionu, dalších 15 milionů mělo poskytnout formou dotace ministerstvo školství. Jenže o dotaci mohla žádat pouze města, jež podobné sportovní areály provozují.

Areál na Ještědu ale provozuje firma TMR, které ho město pronajalo. „Nespadali jsme do stanovené kategorie, a tak jsme žádali o výjimku. Ta nám ale udělena nebyla,“ vysvětlila náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová. Dodala, že v příštích letech město může buď opět žádat o výjimku, nebo by muselo areál začít provozovat samo. To je ale podle náměstkyně iluzorní. „Ač mě to mrzí, taková je situace,“ dodala.

Podle ředitele úseku Skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR Martina Ditricha existovaly signály, že dotace neklapne. „Když jsou stanovené jasné podmínky, je nepravděpodobné, že někomu udělí výjimku,“ řekl Ditrich a dodal, že je to velká škoda, protože šlo o skvělý termín, který následoval hned po Turnaji čtyř můstků. Místo Liberce se Světový pohár pojede v Německu.

Světový pohár se měl do Liberce vrátit 9. a 10. ledna 2021. Generálkou na něj měl být Evropský pohár ve skocích na lyžích FIS Cup, ten byl ale letos v únoru zrušen, protože nebylo dost sněhu. Poslední velká akce, mistrovství světa juniorů, se na Ještědu konala v roce 2013. Můstky pak byly dlouho nevyužité.

Předloni nechala společnost TMR, jež má areál ve správě, obnovit jejich certifikaci. To znamená, že se tam mohou pořádat akce nižších kategorií. „Na Ještědu jsou jediné skákatelné můstky v České republice. Byla by škoda, aby z areálu byl další skanzen,“ posteskl si Martin Ditrich. Letos v září se mělo v Liberci uskutečnit FIS Grand Prix. „Konat se ale také nebude, protože kraj zrušil podporu a navíc se zatím neví, jak to bude vypadat s epidemií koronaviru,“ dodal Ditrich.