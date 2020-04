V jednom okamžiku se vyšvihl poměrně vysoko a pověsil se na balkon. Svědek hned zavolal policii a následně viděl, jak podezřelý padá na zem a přitom v ruce drží něco bílého. Pak se mu ztratil z očí. Policejní hlídka následně zazvonila na majitelku bytu, jehož balkon zloděj navštívil.

„Žena, která ten večer sledovala televizi a ničeho podezřelého si do to doby nevšimla, šla zkontrolovat balkon a zjistila, že jí chybí sportovní bunda, kterou vyprala a pověsila na šňůru. Tím se vyjasnilo, co si neznámý muž s sebou odnesl. Policisté získali od svědka jeho popis a začali po něm pátrat,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Po hodině policisté muže zadrželi na zastávce tramvaje v Hanychovské ulici i s ukradenou bundou. Navíc měl u sebe cizí platební kartu, o které tvrdil, že ji našel a neměl v úmyslu ji jakkoliv zneužít. Jedná se o 26letého muže z Turnova, který je podezřelý z několika přečinů a čelí i trestnímu stíhání pro zločin krádeže, za který mu vzhledem k tomu, že svůj čin spáchal v době nouzového stavu, hrozí osmiletý trest odnětí svobody.