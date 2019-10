Dva skokanské můstky na Ještědu hostily poslední velkou akci v roce 2013, mezitím jim propadla certifikace. Obnovena byla až letos v srpnu poté, co potřebné drobné úpravy financovala společnost TMR, která má ještědský areál ve správě.

Můstky ale patří městu, jedině to tak nyní může požádat ministerstvo školství o dotaci na další potřebné úpravy, které by vyšly na 30 milionů korun. „Investice by můstky posunula k možnosti pořádat tu světový pohár a především trénovat. V současné době stojí příprava můstku 1,4 milionu, investice by snížila náklady o třetinu,“ popsala liberecká zastupitelka a předsedkyně sportovního výboru Renáta Balašová (ANO), která je zároveň spojená s firmou TMR.

Liberec už má podle ní přislíbeno pořadatelství Světového poháru v roce 2021, bez nové stopy a sítí ho ale nezíská. „Jsou nezbytné pro pořádání mezinárodních závodů světové úrovně,“ vyjádřil se generální sekretář lyžařského svazu Jakub Čeřovský.

Dotace by z třicetimilionových nákladů mohla pokrýt až polovinu. Zbylých 15 milionů by muselo doplatit město a kraj. „Jsme připraveni podílet až do výše 7,5 milionu korun. Podporujeme všechny významné lyžařské areály,“ předeslal hejtmanův náměstek Petr Tulpa (Starostové).

Závody by chtěli, ale nemají peníze

Jenže negativní reakce přišla překvapivě z vedení liberecké radnice. Radní v úterý vyčlenění peněz neodsouhlasili. „Přejeme si, aby se tam začalo skákat, chceme aby se tam konaly závody. Vzhledem k jiným úkolům města ale musíme investici odložit. Vyhovět bychom chtěli všem, ale všem nedokáže vyhovět nikdo,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové). Zámečník rovněž avizoval, že ideálním řešením by bylo, kdyby můstky do správy převzal nějaký ze sportovních oddílů, případně společnost TMR. Žádost o dotaci je ale potřeba podat do konce října, převod můstků se proto zcela jistě nestihne. „Takový koncept zatím na stole nemáme,“ dodal primátor.

Podle zastupitelky Balašové jde o nevyužitou příležitost. „Bylo to pro mě velkým překvapením. Zájem o to, aby se tu konaly světové poháry, tu byl od kraje i od města. V rámci mezinárodní sportovní politiky vysíláme opravdu špatný signál,“ řekla.

Návrh na podporu investice se proto ještě pokusí předložit do zastupitelstva, jež zasedne příští čtvrtek. V brzké době by se mělo uskutečnit také jednání s lyžařským svazem. Liberecké můstky navíc nejsou jediné v kraji, které potřebují investice. Projekt na obnovu těch v Harrachově je ale o mnoho nákladnější.