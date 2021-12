V roce 2018 zaplatil na náhradách za zvířata zabitá vlkem necelých 200 tisíc. Letos už to bylo třikrát tolik. Podle Barbory Černé, která koordinuje Vlčí hlídky na Kokořínsku a v Ralsku, to ale neznamená, že útoků vlků na hospodářská zvířata přibývá. „Jde spíše o to, že lidé dříve nevěděli o tom, že mohou žádat o náhradu za zabitá zvířata. V poslední době tak o ně začali více žádat. Dalším důvodem je, že finanční částky byly v minulosti menší,“ vysvětlila Deníku Černá.