V regionu záplavy nejvíce postihly příhraniční Višňovou ve Frýdlantském výběžku, která byla odříznutá od světa a voda z rozbouřené Smědé se dostala do zhruba 20 objektů. "Rozsah škod stále zjišťujeme, to ještě chvíli potrvá. Je toho moc," řekl starosta Višňové Michal Scheidl. Poškozené jsou podle něj i komunikace. "Z toho co víme, tak asi nejvíce ta vrchní objízdná komunikace, po které jezdily i tatry. Tam to bude na kompletní opravu," uvedl. Předpokládá, že jen na obecním majetku budou škody za miliony korun. Ve prospěch Višňové vyhlásil krajský Liberec spolu s červeným křížem materiálovou sbírku. Višňová má už také seznam zhruba 150 dobrovolníků, kteří chtějí přijet pomoci s odstraňováním škod.

Smědá způsobila povodňové škody podél toku

Smědá působila o víkendu škody i v dalších městech a obcích na svém toku na Frýdlantsku. Zhruba na 18 milionů korun je odhadl starosta Hejnic Jaroslav Demčák. "Poškozené jsou čtyři břehové zdi, dvě z toho jsou Povodí Labe, jedna zeď, co drží silnici na Bílý Potok, je krajské správy silnic, a jedna je naše. Ta je nepříjemná, protože vedle jsou baráky a bude se muset dělat nějaká pilotáž, aby nám ty baráky neodjely," řekl. V Hejnicích jsou poškozené i některé lávky a most ve Ferdinandově. "Je poslední, který jsme po povodni z 2010 neopravovali. Měl se dělat příští rok, ale teď nám zatekla voda do paty, tak čekáme na výsledek od statika," uvedl Demčák.

Informace o škodách od obyvatel zatím nemá. "Nic nám nenahlásili kromě toho, že chtěli půjčit vysoušeče do sklepů. Všechno si ale jinak zatím řeší v rámci pojistek," dodal. S ohledem na to, jak rychle stoupala Smědá o víkendu, podle něj dopadly Hejnice ještě dobře. "Ve srovnání s tím, co se stalo jinde, to je maličkost. Komunikujeme s obcí Široká Niva na Jesenicku, pro kterou vyhlásíme veřejnou sbírku. Už ve středu jí rada města poslala finanční dar 100.000 korun, protože ti jsou na tom hodně špatně," dodal Demčák.

Zaplavená kotelna nebo strhaný asfalt, i takové jsou škody v Libereckém kraji

Zhruba za deset až 15 milionů korun je škoda na podemletém břehu Smědé ve Frýdlantu, v Raspenavě budou na majetku města nejspíš škody za stovky tisíc korun. "V tuto chvíli řešíme zejména splavené nezpevněné komunikace a nebo nějaké strhané asfalty," uvedl starosta Raspenavy Josef Málek. Zaplavená byla podle něj například i kotelna v domově s pečovatelskou službou. Opěrné zdi a mosty vydržely. "Co se týká infrastruktury obecně, tak díky opatřením, která se tady uplatnila v době obnovy po povodni 2010, tak nám dost věcí naštěstí vydrželo," dodal Málek.

Zhruba za dva miliony korun jsou škody na obecním majetku v Bulovce na Frýdlantsku, kde se rozvodnil Bulovský potok. Voda tam poničila propustek a jeden most. Velká voda se Bulovkou prohnala podruhé za tři týdny, předtím to bylo v důsledku silné bouřky. Ani tehdy velké škody nezpůsobila. "Je vidět, že se tady udělalo hodně, aby voda neškodila. Rybníky nad námi, co zadržují vodu, zpevnilo se koryto potoka. Jen kdyby to koryto bylo pořádně pročištěné, tak by to bylo lepší," řekla starostka Romana Šidlová.

Relativně dobře vyvázl i Oldřichov v Hájích, který ohrožovala rozvodněná Jeřice. "Na obecním majetku jsou poškozené komunikace, cyklostezky a hasiči mají nějaké škody ve vybavení. A jsou zatopené i některé sklepy, takže půjčujeme vysoušeče a lidé si to sami dávají do pořádku. Jinak žádné velké škody na nemovitostech nemáme," uvedla starostka Jana Šťastná. Škody odhadla na 2,5 milionu korun.