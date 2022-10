Stát objekt v minulosti nabídl Libereckému kraji. O možném převodu kraj uvažoval letos na jaře, v době největší uprchlické krize. Vše ale ztroskotalo na podmínkách státu, který vyžadoval, aby se po dobu dvaceti let nemohlo v objektu provádět cokoli komerčního, tedy ani například vybírat nájemné za pronájem prostor.

Stát nabízí Skloexport ve veřejné dražbě. Jaké by bylo nejlepší využití budovy?

„Chtěli jsme tam vytvořit byty pro uprchlíky a pak z nich udělat sociální byty, měli jsme i připravené finance. Ovšem s podmínkami jsme nesouhlasili a chtěli o nich se státem dále jednat. Žádná reakce však už nepřišla,“ popsal náměstek hejtmana pro ekonomiku Zbyněk Miklík. Podle něj je nyní už tato možnost pryč.

Ještě v létě mělo o budovu Skloexportu zájem také město Liberec, které ji chtělo rovněž získat bezúplatným převodem a vytvořit zde zařízení sociálně zdravotnického charakteru. „Stát má Skloexport ve správě dvacet let a je to pro něj zbytný majetek. Těch dvacet let ho nechal chátrat a nyní ho nabízí ve veřejné dražbě. Město se do ní určitě hlásit nebude, jediná varianta, která pro nás přichází v úvahu, by byl bezplatný převod,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Úplně špatná cesta

Podle něj je cesta veřejné dražby úplně špatná, protože nikdo nemůže předem odhadnout, kdo si budovu koupí a co s ní udělá. „Skloexport je významná stavba na vstupu do města a určitě by nikdo nestál o to, aby zde vznikla například ubytovna,“ doplnil Langr.

Elektronická aukce začne 15. listopadu v 10 hodin a potrvá do 16. listopadu do 10 hodin. „Do 14. listopadu do půlnoci musí zájemci složit kauci ve výši 8 milionů korun,“ uvedla mluvčí Tesařová. Pro zájemce jsou předtím naplánované prohlídky budovy, a to 2. a 8. listopadu.

Nenechme Skloexport dál chátrat, zní z města i kraje. Chtějí ho oba

Čtyřpatrová administrativní budova, která byla dříve ve vlastnictví společnosti Skloexport, byla postavena v roce 1932 na rohu Žitavské ulice a třídy 1. máje. V budově se nacházejí zejména kancelářské prostory, sklady, archiv či osobní a nákladní výtah. Celková podlahová plocha činí 9 357 metrů čtverečných.

Páternoster a velké bludiště

Na období, kdy v budově sídlil sklářský gigant Skloexport, vzpomíná řada Liberečanů, mnozí z nich zde i pracovali. „Když jsem byla malá, chodila jsem sem za mamkou do práce. Pamatuju si hlavně páternoster a velký lustr, typický pro Skloexport. Bylo to takové velké bludiště se spoustou schodů,“ zavzpomínala Liberečanka Markéta.

Podle jejích slov se tam všichni vzájemně znali. „Byla tam fajn atmosféra, všichni žili sklem, a když byla nějaká akce, chodili na domeček. Na to vzpomínají dodnes a jsou smutní z toho, jak nakonec Skloexport dopadl,“ dodala Markéta.