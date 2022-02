Jan Salanský absolvoval obor Environmental design na Technické univerzitě v Liberci a aktuálně dokončuje doktorandské studium na Fakultě umění a architektury. Jeho tvorba se zaměřuje na detail a surovou podobu zpracovávané látky v závislosti na kontextu místa a času. Nový pohled na design a přístup k němu mu také otevřela stáž v holandském Eindhovenu, kde je podle něj společnost a autoři mnohem otevřenější. Jeho blízkým spolupracovníkem se stal bratr Ondřej, který do tvorby vnáší marketingový a produkční prvek. „Otevření tohoto nového prostoru bylo už dlouhou dobu naší vizí a potřebou. Hledali jsme místo s atmosférou i výhodnou polohu. Přesně to jsme našli v bývalém areálu Tatry,“ sdělil Ondřej Salanský.

Příprava showroomu trvala přibližně dva měsíce a zahrnovala komplexní rekonstrukci prostor, výrobu exponátů a stěhování. Návštěvníci mohou spatřit rozmanité produkty zasazené do modelového interiéru. Zahrnuje svítidla, vázy a křišťálové objekty, které nesou značku Salansky. Ta vznikla před rokem. „Jsme rádi, že se otevření podařilo v roce, který UNESCO vyhlásilo jako rok skla. Je to pro nás zavazující a zároveň to představuje výzvu,“ zdůraznil Jan Salanský.

Spolupráce bratrů trvá deset let. Zatímco Jan zodpovídá za design, na Ondřejovi je technické provedení a následná produkce. Oba se snaží řešit zadání společně a každý do něj vkládá své vlastní poznatky a zkušenosti. „K rozepřím samozřejmě dochází, ale pouze v rámci pracovních záležitostí. Jsme v této věci profesionálové a snažíme se nedopustit, aby rozepře zasahovaly mimo naší kancelář,“ osvětlil Ondřej.

Inspirací pro tvorbu se jim může stát prakticky cokoliv. Ať už samotný prostor, do kterého navrhují, či tvůrčí proces. „Impulsy ale přicházejí třeba i z každodenního života, od dětí, z přírody nebo z otevřeného nebe na vrcholu Ještědu,“ podotkl Jan. Jejich tvorba v sobě nese experiment a snaží se do ní vnést příběh dané věci. „Přicházíme s designem, který dodržuje či porušuje řemeslnou posloupnost, ale zároveň navazuje na tradiční postupy,“ dodal.

Aktuálně pracují na několika rezidenčních projektech, které jsou připravované na míru daného interiéru. Dále chystají výstavu v libereckém Severočeském muzeu, kde budou ukazovat kolekci Underground z mezinárodního sklářského symposia. „Co se týče obchodu, představuje pro nás velké téma zahraniční trh a galerie. V tuto chvíli je naše produkce především v tuzemsku, ale rádi bychom ji rozšířili za hranice. Další plány budou záviset především na nás a na tom, co se zrodí v našich hlavách,“ uzavřeli bratři.