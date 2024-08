Kombinace technologické vyspělosti a mistrovského zpracování skla spolu s autorskými dekory, které zaujmou svým trendsettingovým přístupem k minimalistickému designu a vánočním ozdobám, umožní milovníkům Vánoc sladit vánoční ozdoby se skleničkami, mísami a vázami v jednom úchvatném designovém konceptu.

V Decor by Glassor hledali dodavatele, který by byl schopen vyrábět autorské sklo podle našich designů. V tu samou dobu Crystalex poptával exklusivní vánoční ozdoby do dárkových setů pro své partnery. Ke společné spolupráci obou značek nakonec přispělo i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. „Je to pro nás velký posun směrem k našemu snu přenést dekory z vánočních ozdob na další produkty, rozšířit tak nabídku našich produktů a umožnit zákazníkům sladit interiér do posledního detailu,“ řekla Deníku store manager Klára Jandorová.

Čtyři kolekce skleněných ozdob podle nálady Vánoc

Zrodily se čtyři originální kolekce, jejichž názvy vystihují náladu, kterou má daná kolekce u zákazníka vyvolat. V případě kolekce „Mrazivá něžnost” bylo o jejím názvu jasno od prvních skic, obdobně jako u „Jmelí & cesmína”, kde dominuje červená a zelená barva navozující pravou sváteční atmosféru. Hravost a moderní vánoční barvy nabízí kolekce „Zlatý příběh”, zatímco „Let It Slow” a „Mrazivá něžnost” se vyznačují minimalistickým designem vhodném pro různé slavnostní příležitosti.