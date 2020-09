Na událost upozornil městské strážníky svědek, který v sobotu 12. září nad ránem našel u plastiky před radnicí ležet muž v tratolišti krve. Zraněný muž se v domnění, že jde o balónky proti dílu rozeběhl a narazil do něj hlavou. „Zdravotníci jej převezli do nemocnice. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 1,83 promile alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Případ policie dál šetří, právní kvalifikaci určí vyčíslení škody.

Pačinkovo dílo, které na náměstí nahradilo sochy Olbrama Zoubka, bylo slavnostně odhalené 2. září. Zůstat by tu mělo rok. Sám autor při slavnostní odhalení vyslovil přání, aby skleněná socha tuto dobu přežila bez úhony. „Když ne, tak to opravíme, ale není to návod pro vandaly, aby to zkoušeli," zažertoval sklář.