Sochor je živnostníkem, originální skleněné figurky tvoří v podstatě sám. Je už v důchodu, a tak čeká na poslední kapku k ukončení živnosti. „A to mám štěstí, že pouštím pec jen v době, kdy potřebuji vyrábět,“ konstatoval.

Jiní skláři jsou na tom daleko hůř. Třeba harrachovská sklárna Novosad zaměstnávající zhruba 90 lidí platí za plyn miliony korun měsíčně. Majitel už hovoří o konci provozu. Plyn, coby hlavní energii pro tavicí pece, nakupuje společnost za více než 200 eur (tedy přibližně za 5 000 korun) za megawatthodinu. „Jen za šest měsíců letošního roku jsme vydali navíc proti loňskému roku téměř 10 milionů korun. Jestli to takhle bude pokračovat dál, tak se dostaneme na 20 milionů za rok, což je smrtící,“ popsal majitel sklárny František Novosad.

Výhodu, alespoň dočasnou, mají sklářské provozy, které využívají energii z elektřiny. „Splátky zvládáme, je ale otázkou, kam bude cena elektřiny dále růst. Pokud nadále porostou ceny plynu, poroste i cena elektřiny,“ poznamenal majitel Studia Lhotský ze Železného Brodu Zdeněk Lhotský.

Zdražování energií pocítili i v designérské a sklářské společnosti Lasvit, a to hlavně u plynu, kterým vytápí pece v lindavské sklárně Ajeto. Podle mluvčího Lasvitu Tomáše Koldera jen energie za první kvartál letošního roku tvořila až 70 procent z celkových nákladů firmy.

Oslavy skla

Skláři se snaží řemeslo uchovat i v současné nelehké době. I přes raketově rostoucí ceny energií se připravují hned dvě velké oslavy skla. V úterý 23. srpna začíná v Liberci festival Crystal Walley Week zastřešený krajským projektem Křišťálové údolí (Crystal Walley). „Obyvatelé i návštěvníci města se mohou těšit na velký festival skla se skleněnými instalacemi v centru města, výstavami, ale i živou výrobou. Přímo na náměstí před radnicí bude mobilní sklářská pec a brusičská dílna,“ popsal ředitel projektu Křišťálové údolí a zároveň pořadatel festivalu David Pastva. Festival skončí v neděli 28. srpna.

Další festival skla se koná v Železném Brodě. Slavnost Skleněné městečko proběhne o víkendu 17. a 18. září. Její 16. ročník předznamená sympozium LSD (Letní sklářské dílny), které bude pojedenácté hostit zdejší Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská. Sympozium se opět koná v mezinárodním formátu, přičemž počet zahraničních účastníků letos poprvé převyšuje zastoupení českých tvůrců. „Přítomny budou i tři výtvarnice z Norska, díky kterým získalo naše muzeum dotace z Norských fondů,“ přiblížila Lenka Junová z Městského muzea Železný Brod. LSD startují ve sklářské škole už v pondělí 5. září, výtvory z ní poté budou vystaveny v Městském muzeu, vernisáž se koná v první den festivalu skla.

Na Skleněném městečku budou k vidění sklářské dílny, otevřené budou galerie i muzea. Návštěvníci si budou moci vybrat z nepřeberného množství bižuterie a výrobků ze skla. Pro doladění atmosféry nebude chybět bohatý kulturní program na Malém náměstí a výstava žákovských prací ve sklářské škole.

„Doufám, že to není naposledy, kdy se Skleněného městečka zúčastním. Jsem už v důchodovém věku a mohl bych tudíž už skončit, ale bylo by mi to líto. Sklo, to je krása vykoupená tvrdou prací. Jak sklo, tak práci mám v genech. Myslím, že je neztratím ani na smrtelné posteli,“ doplnil zřejmě poslední výrobce velkých hutních figurek Zdeněk Sochor.