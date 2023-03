/FOTO, VIDEO/ Po zimní přestávce se veřejnosti opět otevřel areál libereckého skateparku v Barvířské ulici, který provozuje město. To se rozhodlo přistoupit k celkové rekonstrukci skateparku, který tvoří převážně plocha zpevněná asfaltovým povrchem o rozloze přibližně 2 300 metrů čtverečních.

Liberecký skatepark je po zimě opět otevřen a dočká se kompletní rekonstrukce. | Video: Jiří Louda

Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro plánovanou přestavbu. „Modernizace je jedním z bodů našeho programového prohlášení a počítáme s investicí do tohoto areálu s částkou okolo 8 milionů korun. Měl by na základě spolupráce i se zástupci skateboardové komunity vzniknout nový celobetonový komplex s vyšší kvalitou povrchů,“ informoval náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek. Modernizace by měla přispět k vyšší bezpečnosti a zároveň snadnější údržbě areálu.

Skatepark bude otevřený až do listopadu, pokud to dovolí počasí, a to každý den od 8 do 20 hodin. Během letních měsíců je otevírací doba prodloužena až do 22 hodin. Areál patří k navštěvovaným sportovištím, denně se tu vystřídá až 250 lidí. Sportoviště během sezóny využívá několik stovek skateboardistů a cyklistů pro volnočasové vyžití i trénink. Od března loňského roku se o jeho opravu stará sjednaná servisní společnost. Skatepark funguje od roku 1998, v roce 2016 prošla většina překážek nákladnými opravami.