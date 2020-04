Od pondělí 20. dubna tak například začnou fungovat úřady včetně toho krajského, i když v omezeném režimu. Po víkendu také skončí zákazy parkování na vybraných turistických lokalitách v kraji. Všechna opatření se podle hejtmana Martina Půty provádějí v souladu s nařízením vlády.

Zde najdete on-line

„Od pondělí budou znovu fungovat obecní, městské úřady i krajský úřad včetně dalších úřadů, jako je policie, hasiči a armáda. V pondělí a ve středu budou úřední hodiny, ale většina úřadů bude mít provoz dále omezený. Třeba na krajském úřadě bude vytvořeno pracoviště ve vestibulu pro lidi, kteří přijdou něco vyřizovat osobně s úředníky,“ řekl hejtman Půta s tím, že žádá všechny, kteří mohou své záležitosti vyřídit elektronicky, aby tak učinili i v příštím týdnu.

„Pokud už se na úřad někdo vydá, měla by být jeho návštěva nejprve telefonicky domluvena s příslušným úředníkem nebo jeho zástupcem a měli by se domluvit na konkrétní hodinu,“ dodal Půta k postupnému náběhu krajského úřadu k normálnímu provozu.

Zmírnění omezení, která doposud platila, vychází i z dosavadního vývoje šíření onemocnění COVID-19 v kraji. Za 24 hodin v něm nepřibyl žádný nově nakažený. „Nové případy přibývají pouze ze starých ohnisek nákazy. Čili jsou to pozitivní případy, které byly v domácí karanténě a ke konci se ukazují, že byly třeba pozitivní. V drtivé většině se jedná o rodinné kontakty a v posledních dnech to jsou jednotky lidí,“ vysvětlil ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta.

Další pozitivní zprávou je podle něj fakt, že 38 lidí se z onemocnění vyléčilo. „Průměrná doba vyléčení se z koronaviru je v kraji 17 až 18 dní,“ dodal Valenta.

Pozvolný návrat k normálu se týká i nemocnic. Bylo například zrušeno rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, kvůli kterému nemohli být tatínkové u porodu. „Všechny nemocnice v kraji tak nejpozději ode dneška budou umožňovat přítomnost otců u porodu,“ prohlásil v pátek Půta.

Náběh k poskytování neakutní péče v nemocnicích by měl podle něj být pozvolný. V daném okamžiku se podle doporučení ministerstva zdravotnictví může obnovovat ambulantní péče. „To lze pochopitelně za dodržení všech epidemiologických opatřeních. To znamená objednávání po telefonu, v čekárně se nesmí shluknout více než tři lidé a tak dále. O lůžkových odděleních budeme jednat se čtyřmi páteřními nemocnicemi, jak se nastaví pozvolný náběh běžné péče, tak jak v nemocnicích byla,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Zmírnění začnou od pondělí 20. dubna. Do té doby bude platit také zákaz parkování na 24 vybraných turistických místech v kraji. Hejtman Půta vyzval všechny, kdo chtějí do té doby vyrazit do přírody, aby si vybrali jiné lokality. Zároveň ale přiznal, že někteří starostové otevřou parkoviště už o tomto víkendu.