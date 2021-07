Kvůli dešti musela zrušit plánovaný koncert v Lidových sadech slovenská zpěvačka Sima. Celá stage se proměnila ve velké jezírko.

SIMA. | Foto: Archiv

„Velmi mě to mrzí, lístky zůstávají v platnosti a koncert určitě bude, jen se přesune na jiný termín. Ten upřesníme nejpozději pozítří. Věřím, že si to o to více užijeme v náhradním termínu,“ nastínila situaci Sima.