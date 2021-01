Méně dělobuchů, celkově poklidnější situace a díky tomu méně útěků čtyřnohých miláčků. Nejen hasiči, policisté a záchranáři hlásí pokojnější oslavy příchodu roku 2021, také zvířecí útulky měly méně práce. I když ohňostroje a petardy škody opět páchaly, bylo jich mnohem méně než v minulosti.

„Během silvestrovské noci jsme neměli ani jeden příjem. Lidé si pejsky ohlídali. Další den byli dva, ale hned se vrátili majitelům. Byl to rozhodně klidnější přelom roku, klidnější byl i celý rok,“ zaznamenala Tereza Ulčová z liberecké Archy, centra pro zvířata v nouzi. „Proti jiným rokům to bylo rozhodně lepší. Poklidnější. Něco bylo, ale za chvilku se majitelé díky čipům našli. Ještě během noci byli pejsci doma,“ potvrdila také Dagmar Kubištová z Útulku Dášenka v Jablonci nad Nisou.

Lidé z útulků se ale také shodují v tom, že i když bylo letos klidněji, petardy a dělobuchy škody na čtyřnohých mazlíčcích páchají velké. “Střílí“ se nejen na silvestra, ale také dny předtím a potom. A ne vždy dokážou majitelé své psy uhlídat. Na sociálních sítích běží hned několik pátracích akcí po ztracených pejscích z regionu, kteří majitelům z úleku z ran při ohňostrojích utekli. Po republice je to velké množství případů.

„Na Jablonecku den před koncem roku utekla fenka, byla vylekaná a dezorientovaná a bohužel nepřežila srážku s vlakem,“ připomněla smutnou událost vedoucí jabloneckého útulku. „Rozhodně by se petardy měly zakázat. Pátrá se kvůli tomu po celé republice po stovkách psů. Způsobuje jim to obrovský stres, i když neutečou, protože nemohou. Snášejí to hodně špatně,“ poznamenala Kubištová. Psi podle ní vnímají rány daleko intenzivněji než lidé, nevědí, odkud pochází a je to pro ně velká psychická zátěž.

Karanténa zvýšila zájem lidí o psy

Útulky v loňském „koronavirovém“ roce zaznamenaly obrovský zájem o čtyřnohé mazlíčky. Může za to omezený společenský život, samota, touha mít někoho na blízku či vyplnění času. Zatímco v minulých letech často praskaly útulky „ve švech“, nyní jsou některé z nich poloprázdné. „Lidé volají stále. Chtějí hlavně mladé psy. Na štěňata jsou desítky zájemců. Poptávka je velká,“ řekla Kubištová.

Zvýšená poptávka byla celý minulý rok a zatím neopadá. Lidé si ale vybírají. „Zájem je opravdu velký. Malé psy nemáme vůbec, ty lidé chtějí nejvíce. Zůstávají nám tady velcí psi, staří, problémoví,“ potvrdila Tereza Ulčová z Liberce.

Oproti minulosti už útulky tolik neřeší nevhodné vánoční dárky. „Poslední dobou už to není tolik, jen občas, osvěta docela zafungovala,“ uvedla Kubištová. „Ta vánoční vlna už není,“ potvrdila také vedoucí libereckého útulku. Nyní je na odkládání psů nejhorší léto. Pravděpodobně prý proto, že lidé chtějí na dovolenou, užívat si na různých místech a pes je může v jejich očích omezovat.

Dárci jim zůtali věrní

A jak se podepsal “covidový“ rok 2020 na štědrosti dárců? Situace se různí. „Nemůžeme si vůbec stěžovat. Lidé na nás myslí, navzdory koronaviru. Dárci neodpadají, naopak přibyli i noví,“ vypočítala Dagmar Kubištová z jabloneckého zařízení. „Moc lidem děkujeme, lidé nás stále podporují. Loni bylo příspěvků o malinko méně, ale ne o moc,“ dodala za liberecký útulek Tereza Ulčová.