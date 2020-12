Jednotky Hasičského záchranného sboru vyjížděly ke spadlým stromům nebo k uvolněným plechům střech. „V Chrastavě na Liberecku nyní hasiči odstraňují strom, který strhl betonový sloup a poškodil osobní automobil,“ informovali hodinu po poledni krajští hasiči.

K další události zaviněné silným větrem došlo v Chrastavě také na silnici II/592 ve Frýdlantské ulici. Provoz v obou směrech tam kolem poledne komplikovaly spadlé dráty vysokého napětí.

Potíže způsobil odpoledne vítr i na silnici první třídy u Bílého Kostela nad Nisou. Poté, co na vozovku spadl vzrostlý smrk, zůstala v podvečer neprůjezdná. Na místě zasahují hasiči, kteří překážku odstraňují. Podle dopravních informací by silnice měla být průjezdná do 18,20 hodin.