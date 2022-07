V rámci projektu je možné uvažovat o dvou propojeních, která by zkvalitnila dopravu a přeshraniční cestování v Libereckém kraji. Prvním z nich je trasa z Rynoltic do Hrádku nad Nisou a přes česko-polský hraniční přechod dál do polského Porajówa. Druhá trasa by pak vedla z polské Bogatynie přes hraniční přechod Bogatynia/Kunratice na Frýdlant. Mělo by se jednat o úpravy silnic včetně mostů.

„Liberecký kraj přeshraniční dopravu dlouhodobě a systematicky podporuje. Jednou z významných akcí v této oblasti byla nedávná rekonstrukce silnic v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Společně jsme opravili na obou stranách hranice 65 kilometrů silnic, přičemž jen v rámci kraje celkové náklady na rekonstrukce dosáhly částky 207,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Jednalo se o dosud největší projekt v programu česko-polské příhraniční spolupráce. „Pevně věřím, že i aktuálně projednávané plány v budoucnu pomohou ještě víc propojit lidi z obou zemí. Podpora přeshraniční silniční dopravy posílí zejména hospodářský rozvoj,“ dodal Půta. Partnery spojuje stejný zájem, společně zajistit modernizaci silnic v souladu s podmínkami programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 a čerpat odtud dotace.