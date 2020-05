Jedná se již o druhou letošní aukci nepotřebného materiálu, kterou akciová společnost Silnice LK pořádá. K dispozici je celkem jedenáct kusů vozidel a techniky, které se neprodaly v první dražbě. Celková vyvolávací cena činí 273 500 korun. Nové kolo aukce se koná 18. května a registrovat se můžete už nyní.

Pro druhé kolo aukce snížila společnost u neprodaných vozidel a techniky oproti březnové dražbě vyvolávací ceny o 50 %. Mezi prodávanými předměty je především několik osobních aut značky Škoda, užitková vozidla Volkswagen Transporter, nebo například kolový nakladač LIEBHERR.



Hodnotícím kritériem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka u každé jednotlivé položky. V případě zájmu o účast v této elektronické aukci může jakákoliv fyzická nebo právnická osoba podat žádost o zařazení do aukce na stránkách Libereckého kraje https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/majetkopravni-oddeleni/prodej-majetku, nebo zaslat své kontaktní údaje na e-mail eva.trosbergova@kraj-lbc.cz a to nejdéle do 18. května do 12 hodin.

Aukce začne 18. května ve 14 hodin. Její délka je stanovena na 30 minut pro každou prodávající věc s tím, že po každém přihození u konkrétní prodávané věci se aukce dané položky prodlužuje o jednu minutu. S účastníkem, který nabídne nejvyšší cenu, uzavře následně společnost smlouvu o koupi prodávaného předmětu.

V březnu 2020 nabídla společnost Silnice LK v aukci osmnáct kusů techniky, prodalo se jich sedm v celkové hodnotě 506 100 Kč. Výnos za prodaný majetek činil 124 100 Kč.