Silnice tentokrát bude neprůjezdná jen ve vymezených časech. Řidiči neprojedou od 8:15 do 17 hodin ve všední dny a od 8 do 15 hodin v sobotu. Po celou neděli a v hodinách od 17:00 ve všední dny, v sobotu od 15:00, do ranních 8:15 bude silnice otevřena vždy v jednom směru a dopravu budou řídit semafory. V časech uzavírky povede objízdná trasa přes Hodkovice nad Mohelkou.

Každý den v čase 14:00–15:15 bude umožněn průjezd pouze veřejné autobusové dopravě. „V uvedený čas budou pouštěny autobusy proto, že v tuto dobu jezdí nejvíc lidí ze škol a ze zaměstnání. V jinou dobu budou linky jezdit po objízdné trase přes Hodkovice,“ uvedl Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Před začátkem rekonstrukce ještě dojde k pokácení stromů podél silnice, které začne 21. března a potrvá deset dní. Kvůli tomu bude od 7 do 19 hodin omezena na silnici veškerá doprava. „Při rekonstrukci silničáři nejenže odstraní horní vrstvy asfaltu, ale zároveň na řadě míst upraví podloží, vybudují odvodňovací systém a postaví nové opěrné zdi. Vozovku rozšíří minimálně na sedm metrů a doplní ji svodidly a novým dopravním značením,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Úpravami projde i křižovatka na Výpřeži a křížení se silnicí III/27246, která vede na Křižany. Zvýšíme tím bezpečnost řidičů, cyklistů a chodců. V rámci rekonstrukce dojde také k úpravě autobusových nástupišť veřejné linkové dopravy,“ dodal.

Tentokrát by se neměla opakovat situace z loňského roku, kdy se lidé k Výpřeži pod hotelem dostávali komplikovaně a mnozí raději výlet k horskému hotelu vzdali. Potíže s cestováním měli i lidé žijící v okolních obcích. „Během rekonstrukce úseku směrem na Výpřež přinesla celková uzavírka frekventované silnice komplikace zejména obyvatelům z Podještědí, kteří jezdí do Liberce za prací, k lékaři nebo do škol. Museli využívat objízdnou trasu, která byla téměř dvakrát delší. Znamenalo to také velké náklady na zajištění autobusové dopravy. Tuto situaci už jsme opakovat nechtěli. Proto byla součástí zadání podmínka, že provoz nebude během rekonstrukce uzavřen zcela, ale bude v určitém režimu umožněn,“ doplnil hejtman Půta.

Opravy neovlivní vznik očekávané turistické autobusové linky na Ještěd. Její zřízení se připravuje a od letní sezony by snad už měla jezdit. „Turistický autobus jezdit bude, protože jeho zastávka má být na parkovišti Ještědka na Výpřeži a toho se rekonstrukce nedotkne,“ doplnil Otto Pospíšil.