To potvrzují i další houbaři. „Na Liberecku je pořád dost sucho a moc jsem nevěřil, že něco najdu, ale zkusil jsem to a u jednoho potůčku v Jizerkách na mě čekala parádní úroda. Během hodiny jsem nasbíral plný koš převážně hřibů smrkových včetně několika výstavních kousků. Pokud pořádně zaprší, tak věřím, že nás ještě čeká skvělá sezona,“ okomentoval aktuální situaci Jan Vrabec z Liberce.

Tak tomu se říká úrodička. Tolik hub táta a syn Procházkovi ještě nikdy nenašli

I on si posteskl, že přišel o svá oblíbená místa z dětství. Ta ale zmizela po zásahu lesníků, což je další důvod, proč se pomyslná houbařská mapa regionu změnila. Kůrovcová kalamita způsobila, že stovky houbařských míst zmizely po vykácení napadených stromů.

Plné košíky hub nosí v těchto dnech domů i Anna Kotková z Liberce. „Letos začala sezona hub na Liberecku později, do lesa jsme nakukovali už od poloviny srpna a stále nic. Teprve před čtrnácti dny se poprvé zadařilo,“ vysvětlila houbařka.

Tehdy vyrazili jen s malým košíkem a pak doslova hráli puzzle s úrodou. „Mraky kovářů, praváků a sem tam křemenáč. Samé mladé a zdravé kousky. Od té doby jsme v lese pomalu každý den a nikdy se nevracíme s prázdnou,“ podotkla Kotková s tím, že už vystrkují hlavičky i kozáci a křemenáčů je víc než poslední dvě sezony dohromady.

Okolo liberecké přehrady se proháněli závodníci na historických kolech

Holubinky, kotrče, babky, klouzci či růžovky, to jsou další druhy hub, na které můžete v lese v tomto období narazit. „Je to balzám na duši vidět, co za krásu příroda umí stvořit. Doma to voní sušenými houbami, nechybí bílá polévka a řízky z nožiček křemenáčů mizí pod rukama. A ještě zbyde pro přátele, kteří se do lesa nedostanou. Snad tohle období ještě pár týdnů vydrží,“ poznamenala Kotková.

Vzácnější druhy hub

Zajímavostí sezony je, že se daří i vzácnějším druhům hub a hojně nachází houbaři již zmíněného kotrče, který v některých letech vůbec není. „Z kotrče je výborná dršťková polévka, není složitá na přípravu. Je ale důležité houbu dobře vyčistit a oprat ve vodě, v jejích záhybech se dobře drží hlína, kamínky i jehličí,“ poradil Josef Mikolášek.

A kde je nyní v libereckém okrese dobré prozkoumat les? Hlavním pravidlem je najít vodu, nejlépe různé potoky a potůčky, kolem kterých se houbám daří. Zkuste prozkoumat lesy na Frýdlantsku, v Jizerských horách, například kolem Rudolfova nebo Bedřichova či mezi Libercem a Jabloncem. Plné koše hlásí z Ostašova, Chrastavy, štěstí můžete mít i u Ještědu, ovšem ze strany od Liberce. Podještědí nebo Českodubsko je zatím moc suché, podobně jako třeba okolí Zdislavy. Šance narazit na místečko s houbami není ale vyloučena nikde.