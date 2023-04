V samotném městě pod Ještědem mají občané k dispozici 12 poboček České pošty, z nichž šest by mělo být zrušeno. Tato zpráva nemile překvapila i libereckého primátora Jaroslava Zámečníka. „Absurdní to je na příkladu Vratislavic nad Nisou, které mají téměř devět tisíc obyvatel. Je nepřijatelné, aby takové množství lidí nebylo obslouženo a muselo jezdit do centra. Pro město to je další dopravní zatížení a pro občany to bude nepohodlné,“ zdůraznil Zámečník.

Ten hlavní problém vidí i v tom, že Česká pošta nevysvětlila, jakým způsobem vybrala zrovna těchto šest poboček, proč jsou tyto pobočky na odpis. „Takové vysvětlení Česká pošta nedala a rád bych slyšel, jak to hodlají řešit,“ dodal.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta na Liberecku

Starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka si nedokáže představit, že by senioři, kteří nejvíce využívají služeb vratislavické pobočky, budou muset dojíždět do Liberce a trávit půl dne na cestách. „Kdyby se někdo podíval a jeden den strávil na poště ve Vratislavicích, tak by takové rozhodnutí neudělal. Budu se snažit to rozhodnutí předložením argumentů zvrátit,“ řekl Deníku Pohanka s tím, že rozhodnutí přišlo od úřednického stolu. „To se v dnešní době dít nemá,“ podotkl.

V červenci by tak měla zmizet i pobočka České pošty v liberecké čtvrti Františkov, která sídlí ve Vojanově ulici. „Mrzí mě to. Doufala jsem, že naše pošta zůstane zachována. Ráda sem chodím a hlavně bydlím téměř přes ulici,“ netajila zklamání seniorka Ludmila. Ta si chodí na poštu pro důchod a zaplatit inkaso. „Jsem zvyklá si vždy koupit los pro štěstí, párkrát se už na mě usmálo štěstí,“ dodal.

Nová auta od Globusu a Konta Bariéry budou pomáhat hendikepovaným v Liberci

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ zdůraznil pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

„Seznam rušených poboček České pošty v Libereckém kraji jsem obdržel přes datovou schránku. Informovat o tom budu nejprve starosty dotčených obcí. Navíc Liberecký kraj není zřizovatelem České pošty a změny by měla komunikovat tato společnost, případně Ministerstvo vnitra,“ dodal k tomu hejtman Martin Půta.

Tyto pobočky by měly skončit na Liberecku

Liberec 33 - Rynoltická 1, Liberec XXXIII-Machnín, 46001, Liberec

Liberec 25 - Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec

Liberec 10 - Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec

Liberec 15 - Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Liberec

Liberec 30 - Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311, Liberec

Liberec 7 - 28. října 206/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007, Libe