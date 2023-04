Česká pošta vydala seznam tří set poboček, kterých se má týkat avizované zrušení. Je mezi nimi také šest na Liberecku. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.

Česká pošta v liberecké čtvrti Františkov patří k šesti pobočkám, které budou v krajském městě zrušeny. | Video: Martin Štefanov

Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Nově každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

Výběr rušených poboček popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík: „Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.“

Tyto pošty by měly skončit v Libereckém kraji

Liberecko

Liberec 33 - Rynoltická 1, Liberec XXXIII-Machnín, 46001, Liberec

Liberec 25 - Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec

Liberec 10 - Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec

Liberec 15 - Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Liberec

Liberec 30 - Poštovní 232, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311, Liberec

Liberec 7 - 28. října 206/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007, Liberec

Českolipsko

Dobranov - Dobranov 2, 47121, Česká Lípa

Česká Lípa 5 - Okružní 2717, 47001, Česká Lípa

Česká Lípa 2 - Česká 3325, 47001, Česká Lípa

Jablonecko

Jablonec nad Nisou 8 - Rychnovská 14, Kokonín, 46801, Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou 2 - Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou

Rokytnice nad Jizerou 3 - Horní Rokytnice 307, 51245, Rokytnice nad Jizerou

Turnov 2 - U Nádraží 1296, 51101, Turnov

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819.