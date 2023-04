ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta v Liberci měla rozhodně zachovat?

Je to nelehký úkol. Za posledních pět let klesl počet transakcí na přepážkách o 40 procent, všechny pobočky České pošty jsou ztrátové. Vedení podniku proto rozhodlo od července zrušit 300 z nynějších 3200 poboček. Dotkne se to i Liberce, kde má zaniknout šest z celkových dvanácti poboček. Která by podle vás měla ve městě bez pochyby zůstat?

Česká pošta v liberecké čtvrti Františkov patří k šesti pobočkám, které budou v krajském městě zrušeny. | Video: Martin Štefanov