Liberečtí zastupitelé se rozhodli hlasy občanů vyslyšet a většinou hlasů odsouhlasili, že chtějí zachovat pobočku pošty v Globusu, a výměnou za to navrhli, aby se v městském obvodu Vratislavice nad Nisou místo klasické úřadovny zřídila služba Pošta Partner Plus, na jejímž provozu se Liberec bude podílet. To Česká pošta zamítla.

Česká pošta Liberci současně oznámila, že je připravena představit i principy, za jakých bude chtít prodávat některé budovy ve svém vlastnictví.

Město mělo do konce dubna čas a vyjádření, které pobočky v Liberci je žádoucí zachovat. Proti návrhu na zastupitelstvu se postavil starosta Vratislavic Lukáš Pohanka a předložil protinávrh. Ten spočíval v zřízení služby Partner Plus právě v Globusu.

Jeho jednání zkritizoval opoziční zastupitel Jindřich Felcman. „Starosta Vratislavic Lukáš Pohanka mohl učinit gesto vyzrálého politika schopného uvažovat v širších souvislostech. Tedy nabídnout nahrazení pobočky ve Vratislavicích pobočkou Partner+. A umístit ji například do Infocentra, nového luxusního kulturního centra IGI či do obecního úřadu,“ podotkl Felcman.

Podle něj je rušení pošt důsledek politické malosti a celá kauza je pokřivená nefunkčním modelem české veřejné správy. „Ten neumí efektivně řešit střety mezi zájmy samospráv a zájmy celorepublikovými. V současném systému se stávají klíčovými figurami starostové 6500 českých obcí, kteří velmi často příliš upřednostňují lokální zájmy nad funkčností celku,“ doplnil.

Hledají jiné místo

Primátor Zámečník by rád po odmítavém stanovisku České pošty inicioval jednání s některými obcemi v sousedství Liberce, zda by neměly zájem spolupracovat na vytvoření společné a dostatečně kapacitní pobočky v režimu Pošta Partner Plus na místě, které by bylo spravedlivě dostupné a přijatelné pro všechny.

„Pokud by kolegové s návrhem souhlasili, jsem připraven oslovit starosty sousedících měst a obcí, zda by do toho šli společně s námi. Podle mě je to možnost, jak vytvořit jednu novou a dostatečně kapacitní pobočku, která by zajistila služby pro občany nejen z těch částí Liberce, kde došlo ke zrušení standardních poboček pošty, ale i v dalších lokalitách, kde mají s dostupností k poštovním pobočkám rovněž problém,“ podotkl primátor s tím, že na financování provozu by se tak mohlo podílet více obcí, čímž by se rozložily a snížily náklady. „Za mě je to jedna z možností, jak občanům v regionu zlepšit dostupnost této služby,“ zdůraznil.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu.

Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou.

„Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ dodal pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.