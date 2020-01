Dočkal se dokonce i zfilmování a spolu s Hartlovým Malým pražským erotikonem a dalšími tituly mladého českého scénáristy a spisovatele baví čtenáře napříč generacemi.

Potvrzuje to i vedoucí služeb krajské knihovny v Liberci Dana Petrýdesová. „Není tomu tak dávno, co se na prvních místech žebříčků nejpůjčovanějších titulů držely severské detektivky. Občas se do první pětky dostal nějaký český autor v posledních třech letech se jednalo například o Patrika Hartla, který byl se svou knihou Okamžiky štěstí vítězem roku 2018, Evžena Bočka nebo Radku Třeštíkovou. V roce 2019 však poprvé po dlouhé době obsadili prvních deset příček čeští autoři v čele s Alenou Mornštajnovou,“ popsala Petrýdesová,

Blízké prostředí

Na žebříčku 10 nejžádanějších knih se u návštěvníků krajské knihovny drží Alena Mornštajnová hned se dvěma a Patrik Hartl dokonce se třemi svými tituly. Následováni jsou dalším českým autorem Emilem Bočkem a jeho sérií Aristokratky a Bábovkami Radky Třeštíkové. Zahraniční spisovatelé skotský autor temných detektivek Peter May a jeho ještě temnější norský kolega Jo Nesbø sice figurují v první desítce u e-knih a audioknih, i tam je ale s přehledem válcuje Mornštajnová a také Vlastimil Vondruška, autor knih z české historie s detektivní zápletkou.

„Hlavně starším čtenářům je blízké české prostředí, jména či historie,“ vysvětlila Markéta Janků z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Rovněž tam vedou žebříček nejžádanějších knih Alena Mornštajnová, Patrik Hartl, Radka Třeštíková a Vlastimil Vondruška. Ze zahraničních uspěli Jojo Moyes a Robert Bryndza.

Podle Markéty Janků patřily mezi žádané tituly také populárně naučné knihy od Václava Cílka (u mužů) a Jana Hnízdila nebo Radkina Honzáka (u žen). Žádaná byla i publikace Toulavá kamera vycházející ze stejnojmenného televizního pořadu. Priority čtenářů se v uplynulém roce výrazně nelišily ani z pohledu knihkupců. „Z české beletrie byla rozhodně nejprodávanější Alena Mornštajnová, ale i méně známá Petra Dvořáková a její Dědina,“ upozornil knihkupec Vladimír Opatrný z Jablonce nad Nisou.

Ze zahraničních titulů podle něj bodovala například kniha kanadské autorky Jocelyne Saucierové Pršeli ptáci, z dětských pak pokračování cenami ověnčené Prašiny Vojtěcha Matochy s podtitulem Černý merkurit. Absolutní prim ale hraje u čtenářů regionální literatura. „To je jednoznačné a platí to v celé zemi, nejen v našem kraji,“ potvrdil knihkupec Vladimír Opatrný. Za naprostý unikát mezi těmito tituly pak označil obsáhlou sérii Jizerské hory Romana Karpaše, kterou loni obohatil nový díl o nejstarší historii.