Zájemci ho budou moci zhlédnout on-line přes Facebook. Za uspořádáním stojí spolek Kultura z.s. „Jelikož pracovníci muzea a nedočkaví návštěvníci nemohou náležitě oslavit otevření nového chrámu múz, rozhodli jsme se společně s ředitelem muzea Jiřím Křížkem uspořádat tuto akci,“ řekl za organizátory Marek Ottl.

Spolek vznikl vznikl v roce 2015 díky Markovi Ottlovi, Petře Loulové a přátelům, aby pomohl zvýšit povědomí o hudebních, výtvarných a hereckých talentech, které region nabízí. Od vzniku série on-line akcí spojených názvem #kulturaprezije v listopadu loňského roku odvysílal spolek se svým týmem koncert patnácti kapel a divadel. „Kultura udržuje lidi, aby zůstali lidmi, obrušuje sociální hrany společnosti a vrací lidem lásku a cit do srdce i ve chvíli, kdy už nemohou ani dýchat, ani stát,“ zdůraznil Ottl.

Kultura přežije

Samotné slavnostní otevření libereckého muzea proběhlo vzhledem k epidemiologické situaci on-line na konci loňského roku. Rekonstrukce trvala tři roky a role pomyslného klíčníka se chopil jeho ředitel Jiří Křížek. Po otevření vstupních dveří mohli lidé díky předtočeným záběrům nahlédnout do muzejních útrob z pohodlí svého domova. „Jsem dojat, bylo to dlouhé a náročné. Práce v muzeu není řadová, je to poslání, a to prochází srdcem. Člověk tu nechá kus duše,“ popsal své pocity ředitel.



Na návštěvníky čekají zcela nové expozice. Například výstava věnovaná Jizerským horám a uměleckým řemeslům ve střední Evropě. Příchozí zde naleznou i srovnání starého Liberce s jeho současnou podobou nebo expozici, která se věnuje regionální historii od pravěku až do 20. století. Mezi další novinky patří i přístupný depozitář muzea či galerie Fog, která se zaměřuje na uměleckou a historickou fotografii.