Sté padesáté výročí založení si v tomto roce připomíná Severočeské muzeum v Liberci. Kromě bilancování s sebou jubileum přináší i plánování novinek a pokračování v dlouhodobých projektech. Akcí mají v rukávu muzejníci celou řadu, chystá se též nová vizuální identita této ctihodné instituce.

Propagační předměty muzea. | Foto: Severočeské muzeum Liberec

„V oblasti kultury je nabídka skutečně široká a muzea musí hledat cestu, jak návštěvníci zamíří právě k nim. Znamená to hledat stále nová atraktivní témata a umět je představit moderním způsobem tak, aby zaujala návštěvníky optimálně napříč generacemi,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Muzeum i nadále pokračuje v tradičních oblíbených akcích, jakými jsou jsou komentované prohlídky k výstavám, výtvarné workshopy pro děti nebo události s přesahem – Vánoce a Velikonoce v muzeu či Muzejní noc konaná vždy na jaře. Svoji dramaturgii nyní rozšiřuje také o promítání filmů, divadelní představení a pravidelné koncerty různých žánrů, které se budou v případě dobrého počasí konat na terase s výhledem na Masarykovu třídu.

„V říjnu začínáme s masivnějším konáním kulturních akcí. Z nového filmového cyklu mohu doporučit promítání kultovního českého filmu Kouř, které se uskuteční 20. října od 19 hodin. Pro milovníky hudby jsme připravili koncert sboru Aurea Rosa nazvaný K poctě rodu Harrachů – tento šlechtický rod velmi těsně spojený s Jizerskými horami totiž v rámci dlouhodobého cyklu letos představuje Národní památkový ústav. Zcela výjimečnou akcí pak bude křest knihy Aleše Palána s názvem Náčelník, která je poctou dlouholetému kolegovi a propagátorovi Jizerských hor, autoru Knihy o Jizerských horách, Miloslavu Nevrlému. Nakladatelství Kazda, kde kniha vychází, uvedení knihy naplánovala na pondělí 30. října od 18. hodiny,“ řekl Ondřej Ulihrach, nový dramaturg kulturních akcí.

V rámci oslav založení muzea vznikly nové upomínkové předměty, jako například pohlednice nebo pivní tácky, které si mohou návštěvníci muzea odnést v praktické lněné tašce s motivem lva nebo lvice z muzejního schodiště. Na webu lze najít virtuální prohlídku muzejní budovy a jejího okolí. Muzeum k výročí založení vydá v listopadu a na začátku roku 2024 ještě dvě knihy. Jednu odbornou, která monograficky zpracovává jeho historii instituce a druhou ilustrovanou s odlehčenějším obsahem na téma historie, osobnosti a chod muzea.

Zrodilo se též speciální výroční logo, které letos muzeum používá. S tím souvisí i významná změna, která se chystá spolu s některými změnami ve stálých expozicích na příští rok.

„Díky poslední modernizací se nám podařilo do muzea nalákat nové návštěvníky z Liberce a okolí, kteří se k nám pravidelně vrací. Marketingová analýza nás ale letos upozornila na to, že srozumitelnost stávajícího názvu muzea není příliš jasná pro turisty ze vzdálenějšího okolí. Nová vizuální identita nám má pomoci oslovit lidi z celé České republiky i z nedalekého polského a německého příhraničí., aby mohli naplno využívat širokou kulturní nabídku našeho muzea. V roce 2024 proto dojde k zásadní změně v komunikaci směrem k návštěvníkům. Ve spolupráci s Czechdesignem jsme vyhlásili soutěž o novou vizuální identitu muzea. Čeho všeho se změny dotknou a co nová vizuální identita bude obsahovat, si zatím nechám pro sebe,“ zahovořil tajuplně ředitel muzea Jiří Křížek.