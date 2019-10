Žáci tří základních škol z Kostomlat, Plynárenské a Bílá cesta z Teplicka si mohou ode dneška vyzkoušet, jak se dělá kapalná duha, co je to povrchové napětí vody, upořádat závod zavináčů nebo festival se solí.

Zástupci Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jim totiž slavnostně předali v areálu Základní školy Bílá cesta v Teplicích laboratorní sady připravené k pokusům s vodou. Tato laboratoř je ideálním doplňkem pro praktickou výuku při hodinách prvouky, chemie nebo fyziky. Vědomosti získané studiem si děti prohloubí praktickými chemickými pokusy, díky kterým pochopí, jak voda funguje, a jak rozmanité vlastnosti má. Pokusy v sadě Bádání o vodě vytvořili studenti a učitelé Scholy Humanitas, přírodovědné školy v Litvínově se specializací v oboru ekologie. Děti se mohly do pokusů rovněž zapojit.

„V sadě obsahující laboratorní sklo, základní chemikálie a další pomůcky, jsou návody na 25 pokusů a my doufáme, že obdarované školy vymyslí další a pomohou nám tak pomůcku rozšiřovat a dál vyvíjet,“ uvádí mluvčí SVS Mario Böhme. Společnost podle jeho slov oslovila školy v Ústeckém a Libereckém kraji s nabídkou spolupráce. „Obvykle pořádáme jako SVS exkurze do vodárenských zařízení, přednášky či besedy o významu vody. Napadlo nás ale, že by bylo dobré dát školám doslova do ruky materiály a pomůcky, které by učitelé i žáci mohli využít při výuce chemie, biologie, vlastivědy. A tím pádem jsme přišli na sestrojení této sady, jejímž autorem je právě litvínovská Schola Humanitas. Dvacet škol obdarujeme do konce roku, další v příštím roce,“ dodal Mario Böhme.

Primátor Teplic Hynek Hanza při předávání pomůcky připomněl, že voda je to nejvzácnější, co na této planetě kromě vzduchu máme. „Proto mě těší, že SVS, jež nás zásobuje kvalitní vodou, dbá i na to, abychom si jí vážili. Je fajn, že tyto sety na bádání budou mít školy k dispozici,“ míní primátor.

Metin Lamarari z 9. A Základní školy Bílá cesta sledoval předvedené pokusy s neskrývaným zájmem. „Líbilo se mi to stejně jako spolužákům ze třídy. Martině a Honzovi ze Scholy Humanitas, kteří pokusy s vodou předváděli, se ukázky povedly. Myslím si, že v chemii to určitě využijeme,“ míní Metin Lamarari.

Projekt ocenila i Eva Vášová, ředitelka Základní školy Bílá cesta. „Je to zajímavá myšlenka. Zajímá nás moderní způsob výuky, a hlavně se snažíme, aby to děti ve škole bavilo.“

Podporu vzdělávání v oblasti ekologie, hospodaření s vodou a budování vztahu k vodě jako ke vzácné a potřebné hodnotě považuje SVS podle svého generálního ředitele Bronislava Špičáka za jeden z důležitých úkolů společnosti. „Proto chceme školám postupně nabízet stále pestřejší spektrum aktivit, které by tomuto cíli vycházely vstříc,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Lenka Müllerová, učitelka Základní školy Plynárenská, uvedla, že děti si zpracují referáty k tomuto tématu a poreferují o sadě i předvedených pokusech spolužákům.

Projekt Bádání o vodě chce v blízké budoucnosti oslovit další školy a umožnit zpestření a doplnění výuky formou online materiálů, soutěží a testů, distribuce pomůcek a dalších zajímavých aktivit. Další školy, obdarované sadou laboratorního vybavení Bádání o vodě, jsou z okresů Česká Lípa, Most a Děčín.

Tomáš Prchal