/FOTO, VIDEO/ Česká televize odvysílá v neděli 3. března první epizodu nového seriálu „To se vysvětlí, soudruzi!“ Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir v seriálu nakombinovali hned několik žánrů, a to komedii, parodii, sci-fi, detektivku, horor i western. V názvech jednotlivých dílů odkazují ke kultovním komediím tvůrců Václava Vorlíčka nebo Jindřicha Poláka. Seriál režiséři natáčeli šedesát dní a výraznou vizuální stylizaci doplnili více než sto padesáti speciálními efekty.

Upoutávka na nový seriál To se vysvětlí, soudruzi. | Video: Česká televize

„Je to naprosto unikátní seriál, a to díky mixu hned několika žánrů. Navíc s úžasným hereckým obsazením a množstvím případů, které by nás nikdy nenapadlo, že bude někdo na obrazovkách vyšetřovat. Běžné a normální jsou vztahy mezi postavami – sice se jedná o seriál o vyšetřování paranormálních jevů, v jádru je to ale velmi dojemný lidský příběh, který se line skrze celou sérii,“ řekl spoluproducent a režisér Matěj Chlupáček.

Osm na první pohled těžko objasnitelných případů budou v nové sérii vyšetřovat dvě různorodé dvojice. Vliv paranormálních jevů zkoumá tým vědců v čele s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou. O racionální vysvětlení kuriózních případů naopak usilují agenti StB. Zahráli si je Anna Fialová a Leoš Noha. „Tento seriál se nevrací pouze do naší nedávné historie, tedy do 80. let minulého století, ale je také významným návratem ke koprodukční spolupráci s německými televizními společnostmi. Diváci na obou stranách naší západní hranice si dodnes pamatují Arabelu, Návštěvníky nebo Létajícího Čestmíra. V případě série To se vysvětlí, soudruzi! se Česká televize dohodla na spolupráci s veřejnoprávní ZDF,“ informoval generální ředitel ČT Jan Souček.

Budoucí architekti vzdali poctu Karlu Hubáčkovi. Věnovali mu interaktivní objekt

Kreativní producent Jan Lekeš zase vyzdvihl odvahu tvůrců, kteří se rozhodli podívat se na poslední dekádu komunismu originálním způsobem. „Doposud se všichni o tématu Státní bezpečnosti zdráhali referovat jinak než naprosto vážně, seriózně a jednoznačně negativně, což je zcela v pořádku. Myslím si ale, že je zdravé se na tuto problematiku začít dívat jinak. Začít si z toho dělat legraci,“ doplnil.

Tvůrci do hlavních či vedlejších rolí oslovili čtyřiadevadesát protagonistů. Svůj seriálový debut si v To se vysvětlí, soudruzi! odbyl herec a hudebník Jiří Macháček, kterého oslovila i možnost spolupráce s lidmi, s nimiž na projektu pracoval. Mladého nadšeného vědce z Ústavu paranormálních jevů ztvárňuje Jan Cina. „Mému hrdinovi se splní sen, dostane se na vytoužené místo a je plný očekávání a energie. Naráží ale na kolegy, kteří k paranormálním jevům přistupují odlišně. Probouzí a burcuje to v něm emoce, není to jen člověk za počítačem,“ popsal svou roli český herec.

Cesta vlakem z Liberce do Prahy by mohla trvat pod 70 minut, víme kdy

„Hraji agentku StB, která nemá problém spráskat osm chlapů na jednu hromadu. To je dostatečný náznak toho, o jakou míru nadsázky nám v seriálu šlo. Estébačka Snížková je pro mě permanentně naštvanou animovanou postavičkou,“ dodala Anna Fialová.

V Liberci natáčel filmový štáb například na náměstí před radnicí, na Ještědu či na Masarykově třídě. V díle se objeví i herci z libereckého Divadla F. X. Šaldy.