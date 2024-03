V nočním Liberci se odehrává nevšední příběh superhrdiny Libermana, který v novém dílu seriálu "To se vysvětlí, soudruzi" překvapí nejen svými schopnostmi. Co stojí za jeho záhadným činem?

Upoutávka na nový seriál To se vysvětlí, soudruzi. | Video: Česká televize

Na vrcholu radnice se zatřepotá plášť superhrdiny Libermana, který sleduje skupinu veksláků na noční procházce. Superhrdina seskočí, probije se bandou veksláků a unese jejich šéfa, jistého Huberta Vratimova, jehož bezvládné tělo se o necelé 2 minuty později objeví na vrcholu Ještědu. Dokáže superhrdina létat rychlostí až 200 km/h? Nebo použil k přesunu těla nám neznámou technologii? A proč se to stalo zrovna tehdy, když se v televizi vysílala chvilka poezie?

Tak zní popis třetího dílu seriálu „To se vysvětlí, soudruzi“, který Česká televize odvysílá v neděli 17. března, a který se natáčel ve městě pod Ještědem. Režiséři Matěj Chlupáček a Michal Samir v seriálu nakombinovali hned několik žánrů, a to komedii, parodii, sci-fi, detektivku, horor i western. V názvech jednotlivých dílů odkazují ke kultovním komediím tvůrců Václava Vorlíčka nebo Jindřicha Poláka. Seriál režiséři natáčeli šedesát dní a výraznou vizuální stylizaci doplnili více než sto padesáti speciálními efekty.

„Liberecká epizoda se superhrdinou je mou oblíbenou ze dvou důvodů - sám jsem z Liberci a mám rád komiksy. Superhrdina Liberman na začátku příběhu unese místního veksláka na Ještěd, a my jsme mimo natáčení na této krásné lokaci museli část Ještědu dokonce postavit v ateliéru, a záběry z obou míst pak trikově spojovali dohromady,“ řekl režisér Matěj Chlupáček.

Tvůrci do hlavních či vedlejších rolí oslovili čtyřiadevadesát protagonistů. Svůj seriálový debut si v To se vysvětlí, soudruzi! odbyl herec a hudebník Jiří Macháček, kterého oslovila i možnost spolupráce s lidmi, s nimiž na projektu pracoval. Mladého nadšeného vědce z Ústavu paranormálních jevů ztvárňuje Jan Cina. „Mému hrdinovi se splní sen, dostane se na vytoužené místo a je plný očekávání a energie. Naráží ale na kolegy, kteří k paranormálním jevům přistupují odlišně. Probouzí a burcuje to v něm emoce, není to jen člověk za počítačem,“ popsal svou roli český herec.