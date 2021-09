Na případu bylo hořce paradoxní to, že samorosty, z nichž jeden pachatel použil k útoku, údajně pro výzdobu prostor ústavu zhotovil sám jeho ředitel.

Podle informací policie byl pachatel Dominik K. v chrastavském ústavu pro majetkovou trestnou činnost, kterou páchal v Praze. Vykrádal skříňky na plaveckém stadiónu v Podolí a také auta, dostal se i k drogám. Z výchovných ústavů, v nichž byl umístěn, už několikrát utekl a vícekrát byl trestně stíhán. Do Chrastavy přišel před Vánocemi roku 1997.

„Ženy ležely na chodbě v 2. poschodí budovy. Jednu se nepodařilo vzkřísit, druhou odvezli do nemocnice,“ informoval tehdy mluvčí liberecké policie, která na místě zasahovala. Dodal, že druhý mladík z Liberce pomohl Dominikovi K. ukrást klíče od budovy, ale na napadení se nepodílel. Oba chovanci se potom zamkli v jedné z místností.

Tragédie se stala kolem půlnoci z 28. na 29. ledna 1998. Vychovatelky se snažily zabránit útěku dvěma chovancům. Jeden z nich je napadl. Dominik z Prahy 47letou vychovatelku brutálně ubil dřevěným samorostem mnoha údery do hlavy.

Tehdy ale do chrastavského ústavu putovali nezletilí s kriminální historií. Jedním z nich byl i chovanec, který v roce 1998 při útěku brutálně umlátil samorostem jednu vychovatelku a další zranil.

Nový televizní seriál České televize Ochránce odvysílal druhý díl, jehož děj se inspiroval tragickými událostmi z výchovného ústavu v Chrastavě. V roce 1998 tehdy sedmnáctiletý chovanec při útěku zavraždil vychovatelku a pokusil se zabít i její sestru, která v ústavu také pracovala. Soud ho tehdy jako nezletilého poslal do vězení na 8 let. Teď už je na svobodě.

