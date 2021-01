Tarabová často vystupuje za výzvu Občanská neposlušnost, která organizuje občanské nepokoje. Stát se podle příznivců výzvy chová k lidem jako k dětem a místo vysvětlování jen nařizuje a zakazuje. Použitím symbolu žluté hvězdy, který museli Židé nosit během holokaustu, se Tarabová a ostatní demonstranti snažili poukázat na historické podobenství mezi obdobím druhé světové války a současností.

„Někdo na ně ukázal prstem, označil je žlutou hvězdou jako nežádoucí pro společnost a najednou pro tyto lidi začala fungovat jiná společenská pravidla. Vyhlášky a nařízení jim určovaly, kam mohou jít, co mohou a nemohou dělat. Zkuste si promyslet podobenství v nařízeních, v šikaně a zákazech, jak je to podobné se současnou covidní dobou,“ vysvětlila Lenka Tarabová ve videu na sociálních sítích, které zveřejnila platforma Občanská neposlušnost den po protestech v Praze.

Podle libereckého náměstka Ivana Langra došlo ke zneuctění židovské symboliky, a proto se rozhodl Tarabovou odvolat z funkce seniorského ombudsmana, kterou vykonávala od roku 2019. „Připnutí žluté židovské hvězdy s nápisem Neočkovaný je pro mě neakceptovatelné. Velmi silně souzním s odkazem holokaustu i jeho obětí, takže jeho zneužití v aktuální koronavirové krizi je pro mě mimo veškeré chápání,“ uvedl Langr. Dodal, že v takové situaci nemůže nadále Lenku Tarabovou podporovat ve funkci seniorské ombudsmanky.

„Už to není o svobodě myšlení a vyjadřování. Ombudsman je jedinečná pozice, která musí být spojena i s vysokou morální účastí ve veřejném dění,“ vysvětlil důvody pro její odvolání.

Jeho postoj podpořil také ředitel Komunitního střediska Kontakt, které zaštiťuje fungování několika seniorských klubů v Liberci. „Poskytuje služby, k nimž patří i služba seniorského ombudsmana. V rámci ní je seniorům poskytována převážně pomoc v oblasti řešení bytové problematiky a úředních záležitostí, nikoli věci související s covidovou problematikou. Byť paní Tarabová nikdy nespojovala své osobní aktivity a postoje s touto pozicí, přerostla jejich intenzita únosnou míru takovým způsobem, že zatáhla naši organizaci do prostředí, jehož součástí být v žádném případě nechce. Vyjádření svobodného názoru je v pořádku, zvolená forma je z mého pohledu nešťastná a nepřijatelná,“ řekl ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Hledají nového adepta

Město tak chce během následujících týdnů hledat nového seniorského ombudsmana. „Přestože senioři aktuálně řeší především záležitosti spojené s koronavirem, obávám se, že během jara a léta významně naroste agenda hlavně dluhové i bytové problematiky. Proto bychom pozici ombudsmana chtěli obsadit co nejdříve. Tipy na vhodné kandidáty už máme,“ dodal Ivan Langr.

Použití nášivek žlutých hvězd odsoudila také například Židovská obec v Praze, která vyzvala lidi, aby je v souvislosti s koronavirovou pandemií nepoužívali a neuráželi tak oběti nacismu. „Možná vlivem dnešní koronavirové pandemie mnozí lépe chápou, co znamená omezení pohybu, nakupování, zákazy návštěv, vycházení a další restrikce. Ale zcela jistě nikdo netrpí hladem, není ponižován, nebylo mu zabaveno kolo, auto, rádio, televize, může chodit do přírody, do parku, není okrádán o majetek a nikdo nikoho nestěhuje do Terezína a v dobytčáku dál na východ,“ napsala židovská obec v prohlášení.

„Jsme za třídního nepřítele“

Tarabová ve vysvětlení, proč použili žlutou hvězdu, řekla, že chtěli jen upozornit na podobenství s roky před druhou světovou válkou a začátkem války se současností. „My popírači jsme za třídního nepřítele, protože se nechceme nechat očkovat a testovat, protože to odmítáme. Pak se ukáže na viníka a lidi už se postarají o dehonestaci a hon na viníky,“ řekla ve videu a zároveň dodala, že nechce nikoho přesvědčovat o svojí pravdě.

Funkci seniorské ombudsmanky, jejíž služby mohli lidé využívat od dubna 2019 bezplatně, vykonávala Tarabová na základě smlouvy do konce roku 2020. Novou smlouvu měla podepsat v lednu. Služba byla primárně určena pro seniory a osoby pobírající invalidní důchod, ombudsmanka jim pomáhala řešit problematiku bydlení, ochrany spotřebitele, bezpečnosti, dluhy, otázky týkající se sociální oblasti, ale také problémy s úřady a problematické mezilidské vztahy.