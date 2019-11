„Úplně jsem nevěděla, co si od toho mám představovat. Po té době ale vidím, že je důležité, že lidé mají za kým jít a ve svém problému netápou,“ popisuje Tarabová.

Nejčastějšími tématy, kterými se zabývá, jsou problematika bydlení a sociální tematika. „Dalším problémem jsou různí prodejci, kteří chodí do bytů nebo telefonují. V jednom případě nabízela telefonní společnost pánovi různé služby. Nakonec zjistil, že hradí šest mobilních telefonů, které vůbec nepoužíval,“ pokračuje ombudsmanka.

Klienti ji mohou navštívit dvakrát měsíčně po předchozím objednání, při kterém popíšou svůj problém. Lenka Tarabová se tak může na problematiku předem připravit. „Mou činností není ten problém přímo řešit, ale odkázat je na někoho, kdo jim pomůže,“ připomíná. Spolupracuje proto například se Sdružením nájemníků, magistrátními odbory či třeba s Českou advokátní komorou. „Spousta lidí říká, že jsou právníci drazí a nemohli by si je dovolit. Česká advokátní komora jim ale může právníka přidělit. Dělá to i okresní soud,“ doplňuje.

Jsou totiž věci, které jinou než právní cestou řešit nejdou. „Snažím se lidem říkat, ať nic nepodepisují, dokud se o tom s někým neporadí,“ upozorňuje Tarabová.

Případy, kterými se zabývá, jsou ale velmi různorodé. „Jsou to i věci, se kterými se my mladší snadno vyrovnáme. Může jít o sousedské vztahy, jedna paní měla strach, že jí soused schválně v koupelně klepe na zeď,“ vypráví Tarabová. V takových případech volí cestu spojení s nějakým z rodinných příslušníků.

Někteří klienti službu seniorské ombudsmanky využili dokonce opakovaně. Město proto plánuje se službou pokračovat ve stejném režimu i příští rok.

Giving Friday tento pátek v dm

Společnost dm drogerie markt se rozhodla finančně podpořit domovy seniorů, které připraví projekt na podporu propojení generací. A jakou částku rozdělí mezi 70 domovů z celé České republiky, záleží i na vás. Tento pátek, 29. listopad, je dnem, který se ve všech prodejnách dm nese pod názvem Giving Friday. V dm nepodléhají slevovému šílenství, ale chtějí pět procent obratu z tohoto pátku věnovat těm, kteří se snaží připravovat programy a projekty spojující generace. Podle prozatímních odhadů by mohla společnost dm rozdělit mezi domovy dva miliony korun. A to už stojí za to! Sledujte náš aktuální týdeník, kde najdete bližší informace.