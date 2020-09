V každém balíčku najdou senioři dvě bavlněné roušky s aktivním stříbrem, dvě látkové roušky s kapsou na nanofiltr a čtyři kusy nanofiltru. Každý senior starší 65 let dostane jeden balíček. Darování ochranných pomůcek schválili zastupitelé i radní města.

Město nakoupilo certifikované antibakteriální bavlněné ochranné roušky s aktivním stříbrem, které chrání ústa a nos proti vniknutí virových onemocnění, na základě vládních opatření proti šíření koronaviru. Nanofiltry do látkových roušek daroval Liberecký kraj. Město bude díky dobrovolníkům balíčky doručovat od 8. do 14. září do schránek frýdlantských seniorů, kteří jsou ve věku 65 let a více.

Peníze na nákup pomůcek uvolnilo město Frýdlant ze svého rozpočtu a balíček je pro každého seniora staršího 65 let zdarma. Jde o další krok, kterým chce město Frýdlant ochránit své seniory. Už na jaře, v době krizového stavu, rozdalo každému obyvateli města staršímu 65 let dvě látkové roušky.