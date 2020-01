Na zprávu o náhlém úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery v pondělíreagoval také jeho předchůdce a stranický kolega Přemysl Sobotka.

Přemysl Sobotka. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Petr Zbranek

„Velmi špatně se mi komentuje šokující zpráva o náhlém úmrtí Jaroslava Kubery. Odešel „malý velký muž“, můj osobní i politický kamarád, navíc rodinný přítel. Upřímná soustrast rodině je to nejmenší, co lze říci. Jardův odchod je pro jeho rodinu obrovská ztráta. Byl opravdový pragmatik, velký workoholik a chápal svou roli politika v čase 7 dní x 24 hodin denně. Strávili jsme spolu mnoho let a vzájemně jsme věděli o svých silných i slabších stránkách. Často jsme si vyčítali, že si krademe myšlenky a názory, ale vždy to bylo s nadsázkou, jen jsme podobně mysleli. Bude mi moc chybět nejen v politice, ale i na tenise nebo lyžích, prostě v životě,“ uvedl Sobotka.