Stavební práce a instalace semaforů by měla být podle vedení města hotova ještě tuto stavební sezonu. Město už vybralo i dodavatele stavebních úprav, kterým bude Swarco Traffic z Prahy. Náklady se pohybují okolo 4,8 milionu korun bez DPH. Město na úpravu přechodů získalo dotaci.

Podle Jaroslava Sommera, který lokalitou projíždí každý den, je nějaký systém řízení potřeba. „Je to tady divočina. Buď všichni v autech stojíme a čekáme až přejde nekonečný proud chodců, nebo se nám vrhají přímo pod kola,“ řekl Sommer Deníku.

Podle města může pomoci právě to, že budou chodci na přechod vpouštěni v pravidelných intervalech, které bude určovat semafor. Navíc se prý zabrání i tomu, aby řidiči porušovali pravidla silničního provozu, protože podle platné legislativy musí vždy chodce na přechodu nechat přejít.

Za pravdu dala náměstku Šolcovi Jaroslava Komnická, která bydlí nedaleko jednoho z přechodů. Chodí pěšky a problematický úsek překračuje několikrát denně. „Auta tu jezdí prakticky neustále, takže si opravdu musíte vynutit, aby vám zastavila a vy jste mohli silnici přejít. Už několikrát se mi stalo, že na mě řidiči troubili nebo pokřikovali za to, že jsem si dovolila přejít silnici na přechodu,“ řekla Deníku Komnická.

„Aktuálně zde přecházení pěších je spíše dobrodružstvím. Mnohdy totiž dochází k situacím, kdy na přechod nahodile vstupují chodci, nervózní řidiči takřka nemohou projet, a jedna nebo druhá strana si vynucuje akceptaci své trasy. Buď to škodí plynulosti dopravy, nebo, a to je horší, bezpečnosti provozu,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc. Podle něj je lokalita problematická, protože se tam kříží tramvajová, autobusová a osobní doprava s chodci. „Semafory mají dát těmto velmi složitým dopravním situacím jasný řád,“ dodal Šolc.

/FOTO/ Dopravní zácpy, nepřehlednost a nejasnost pravidel silničního provozu sužují okolí terminálu městské hromadné dopravy na Fügnerově ulici v dolním centru Liberce. Město se proto rozhodlo, že tři přechody pro pěší v lokalitě ulic Na Pláni, Lipová a Blažkova budou nově řídit světelné semafory. Výsledkem by měla být o 30 procent lepší průjezdnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.